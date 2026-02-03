Son 5 yılda Türkiye’ye 250 milyon dolarlık yatırım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yarım asırlık üretim yolculuğunda küresel bir yapı malzemeleri oyuncusuna dönüşen Çimsa, son 5 yılda Türkiye’ye yaklaşık 250 milyon dolar yatırım yaptı.

İHRACATA 1,5 MİLYAR DOLARLIK KATKI

Şirket, aynı dönemde 80’e yakın ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla Türkiye ekonomisine 1,5 milyar dolarlık katkı sağladı.

50 YILLIK ÜRETİMDEN KÜRESEL LİDERLİĞE

1972 yılında kurulan, 1975’te Mersin Fabrikası’nda ilk üretimini gerçekleştiren Çimsa, bugün dünyanın sayılı yapı malzemeleri şirketleri arasında yer alıyor.

Türkiye’yi ana büyüme üssü olarak konumlandırdıklarını belirten Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar ve Operasyonlar Başkanı ve Çimsa Yönetim Kurulu Başkanı Umut Zenar, Sabancı’nın güçlü sanayi kültürünün Çimsa’da somutlaştığını vurguladı.

“BEYAZ ÇİMENTODA DÜNYADA İKİNCİYİZ”

Mersin, Afyon ve Eskişehir’deki tesislerin sürdürülebilirlik odaklı üretim teknolojileri ve katma değerli ürünleriyle küresel rekabet avantajı sağladığını belirten Zenar, Mersin Fabrikası’nın gri çimento, beyaz çimento ve CAC üretimini bir arada yapabilen dünyadaki tek tesis olduğuna dikkat çekti.

Zenar, “Bugün üç kıtaya yayılan üretim ağımızla beyaz çimentoda dünyanın ikinci, CAC’ta ise üçüncü en büyük oyuncusuyuz.” dedi.

80 ÜLKEYE İHRACAT, 1,5 MİLYAR DOLARLIK KATKI

Çimsa’nın ürün ve pazar çeşitliliği sayesinde ihracat gücünü her geçen yıl artırdığını ifade eden Zenar, “ABD’den Avustralya’ya, İtalya’dan Güney Kore’ye kadar 80’e yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Son 5 yılda Türkiye’den dünya pazarlarına yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik.” diye konuştu.

CAC YATIRIMIYLA KAPASİTE ARTIYOR

Türkiye’nin Çimsa için her zaman öncelikli olduğunu vurgulayan Zenar, son 5 yılda yalnızca Türkiye’ye yapılan yatırım tutarının 250 milyon dolara yaklaştığını söyledi.

Türkiye’de CAC’ın tek üreticisi olduklarını hatırlatan Zenar, Mersin’de devam eden ilave CAC yatırımının yılın ilk yarısında tamamlanacağını ve bu yatırımla Çin hariç küresel CAC talebinin yaklaşık yüzde 20’sini karşılayabilecek kapasiteye ulaşacaklarını belirtti.

MERSİN, AKIL ÜRETME MERKEZİ

Mersin Fabrikası’nın Çimsa’nın Ar-Ge ve inovasyon üssü konumunda olduğunu ifade eden Zenar, Türk çimento sektörünün ilk Ar-Ge merkezi olan Formülhane’de geliştirilen teknolojilerin dünya pazarlarına sunulduğunu söyledi.

Havalimanı pistlerinin kısa sürede onarılmasını sağlayan Flycrete, 48 saatte yapı inşa edebilen Rapidome ve inşaat güçlendirme çözümleri Kratos’un bu vizyonun somut örnekleri olduğunu belirten Zenar, Türkiye’de geliştirilen bu yüksek katma değerli ürünlerin global satış ağıyla 80’e yakın ülkeye ulaştırıldığını kaydetti.