SON DAKİKA! En düşük emekli maaşını artıran teklif TBMM'den geçti

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Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi...

TBMM Genel Kurulu’nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

TEKLİF TBMM'DEN GEÇTİ

Görüşmelerde en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin madde kabul edildi.

Son dakika haberine göre, kabul edilen madde ile birlikte en düşük emekli aylığında yüzde 15,75 oranında artışa gidildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 14 BİN 469 TL'YE ÇIKARTILDI

Kanun teklifinde yer alan en düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye çıkartılmasına ilişkin madde kabul edildi.

1.969 LİRA ZAM

Böylece en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı, 12 bin 500 liradan 1.969 lira zamla birlikte 14 bin 469 liraya çıktı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SÜRECİ

En düşük emekli aylığı, gün sayısından, primin düşüklüğünden dolayı çok düşük alan emekliler gözetilerek 2019'da getirilmişti.

En düşük emekli maaşı 2023 yılında 2 zam alarak 3 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltildi.

2024’ün başında da 10 bin lira oldu. Temmuz ayında, en son 12 bin 500 liraya çıkarıldı.

EN DÜŞÜK MAAŞ NASIL HESAPLANACAK?

Yeni zam oranıyla önce kök aylıklar ve ek ödemeler hesaplanacak. Bu toplam tutar, belirlenen yeni taban maaşının altında kalırsa, maaşlar Hazine desteğiyle tamamlanacak. Böylece, tüm emekliler artıştan faydalanmış olacak.

KÖK MAAŞ ÜZERİNDEN EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMALARI

Kök maaşı 9 bin lira olan yüzde 15,75 zamla birlikte 10 bin 417,5 lira alacakken bu karardan sonra 14 bin 469 lira alacak

Kök maaşı 10 bin lira olan yüzde 15,75 zamla birlikte 11 bin 575 lira alacakken bu karardan sonra 14 bin 469 lira alacak

Kök maaşı 11 bin lira olan yüzde 15,75 zamla birlikte 12 bin 732,5 lira alacakken bu karardan sonra 14 bin 469 lira alacak

Kök maaşı 12 bin lira olan yüzde 15,75 zamla birlikte 13 bin 890 lira alacakken bu karardan sonra 14 bin 469 lira alacak

Kök maaşı 13 bin lira olan 15 bin 47,5 lira alacak

Kök maaşı 14 bin 500 lira olan 16 bin 783,75 lira alacak

Kök maaşı 15 bin lira olan 17 bin 362,50 lira alacak

Kök maaşı 16 bin lira olan 18 bin 520 lira alacak

Kök maaşı 17 bin lira olan 19 bin 677,5 lira alacak

Kök maaşı 18 bin lira olan 20 bin 835 lira alacak

Kök maaşı 19 bin lira olan 21 bin 992,5 lira alacak

Kök maaşı 20 bin lira olan 23 bin 150 lira alacak

KÖK MAAŞINIZI E-DEVLET'TEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

Kök maaşlar e-Devlet'ten öğrenilebiliyor.

SSK'dan emekli olanlar için e-Devlet'e giriş yapıp arama kısmına "4A Emekli Aylığı" yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklamak yeterli.