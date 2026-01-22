SON DAKİKA: TCMB, Ocak 2026’da politika faizini yüzde 37’ye indirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son dakika haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu’nun (PPK) Ocak 2026 toplantısının ardından politika faizine ilişkin kararını açıkladı.

Buna göre, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 100 baz puan düşürülerek yüzde 37 seviyesine indirildi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında gerçekleştirilen yılın ilk PPK toplantısında alınan kararın ardından, para politikasının gelecek dönem seyrine ilişkin önemli mesajlar içeren faiz kararı metni de Merkez Bankası’nın internet sitesinde yayımlayarak şu açıklama yapıldı:

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 38’den yüzde 37’ye indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 41’den yüzde 40’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 36,5’ten yüzde 35,5’e indirmiştir.

YILIN İLK PPK TOPLANTISI TAMAMLANDI

Merkez Bankası, daha önce 2026 yılında Para Politikası Kurulu’nun 12 yerine 8 kez toplanacağını duyurmuştu. Takvime göre yılın ilk toplantısı bugün gerçekleştirildi.

BİR ÖNCEKİ FAİZ ORANI YÜZDE 38’Dİ

PPK’nın 11 Aralık 2025 tarihli toplantısında politika faizi yüzde 38 olarak belirlenmişti. Son kararla birlikte politika faizi 100 baz puan düşürülmüş oldu.

"ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİ ARAYIK AYINDA GERİLEDİ"

Faiz kararı metninde, enflasyon görünümüne ilişkin risklerin yakından takip edildiği vurgulandı. Metinde, “Enflasyonun ana eğilimi aralık ayında gerilemiştir. Öncü veriler ocak ayında aylık tüketici enflasyonunun gıda öncülüğünde arttığına, ana eğilimdeki artışın ise sınırlı olduğuna işaret etmektedir.” ifadelerine yer verildi.

KARAR METNİ YAYIMLANDI

Merkez Bankası'nın faiz kararı metninde şu açıklamalara yer verildi:

Son çeyreğe ilişkin göstergeler talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin azalmasına karşın sürdüğünü ima etmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

“MERKEZ BANKASI YERİNDE BİR KARAR VERDİ”

Merkez Bankası’nın faiz kararını Ensonhaber’e değerlendiren Ekonomist Dr. Selçuk Gülten, Para Politikası Kurulu’nun bu yıl da geçen yıl olduğu gibi toplam 8 kez toplanacağını belirtti.

Gülten, faiz kararının yüzde 36,5 beklendiğini ancak yüzde 37’nin de yılın ilk kararı olduğu için yerinde olduğunu belirtti. Selçuk Gülten, bu kararla Merkez Bankası’nın enflasyonun düşeceğine inandığını gösterdiğini belirtti.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 28

Gülten, yıl sonuna kadar politika faizinin yüzde 28 seviyesine gerilemesini beklediğini söyledi.

2025 YILINDA ALINAN FAİZ KARARLARI

23 Ocak 2025: Yüzde 45

06 Mart 2025: Yüzde 42,5

20 Mart 2025: Yüzde 42,5 (sabit)

17 Nisan 2025: Yüzde 46

19 Haziran 2025: Yüzde 46 (sabit)

24 Temmuz 2025: Yüzde 43

11 Eylül 2025: Yüzde 40,5

23 Ekim 2025: Yüzde 39,5

11 Aralık 2025: Yüzde 38

22 Ocak 2025: Yüzde 37

2026 PPK TOPLANTI TAKVİMİ

22 Ocak 2026

12 Mart 2026

22 Nisan 2026

11 Haziran 2026

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026