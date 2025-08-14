SON DAKİKA: TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahmini: Yüzde 25

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 3. Enflasyon Raporu’nun sunumunu, İstanbul Finans Merkezi’ndeki (İFM), TCMB Yerleşkesi'nde gerçekleştirdi.

Toplantı, maaş hesaplamalarını ve piyasaları etkilemesi açısından ilgi ile takip edildi.

"2025 yıl sonu enflasyon tahminimiz olan yüzde 24 değerini, 2025 yılı ara hedefimiz olarak koruyoruz." diyen TCMB Başkanı Karahan, "Enflasyonun 2025 sonunda yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağını, 2026 sonu için de yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğini tahmin ediyoruz. 2026 ve 2027 yılları için ise enflasyon ara hedeflerimizi sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak belirledik. Enflasyon tahminlerimizin yanı sıra rapor dönemleri arasında olağanüstü gelişmeler olmadığı sürece değiştirmeyeceğimiz ara hedeflerimizle karşınıza çıkacağız." dedi.

TCMB'nın üçüncü çeyrek raporunda enflasyon tahmini şöyle oldu:

2025 yıl sonu için: Yüzde 25-29 aralığında (Yüzde 25)

2026 yılı sonu için: Yüzde 13-19 aralığında (Yüzde 16)

2027 yılı sonu için: Yüzde 9-6 aralığında (Yüzde 9)

Orta vadede hedef: Yüzde 5

ENFLASYON TAHMİNİNDE YÖNTEM DEĞİŞİKLİĞİ

Fatih Karahan, enflasyon tahminlerinde değişikliğe gidildiğini belirterek şu bilgileri verdi:

Veri akışına bağlı olarak revize edebileceğimiz 'enflasyon tahminlerimizin' yanı sıra, rapor dönemleri arasında olağanüstü gelişmeler olmadığı sürece değiştirmeyeceğimiz 'ara hedeflerimizle' karşınıza çıkacağız.

Bu ara hedefler, orta vadede enflasyonun yüzde 5’e gittiği dezenflasyon sürecinde, daha kısa bir vadede ulaşılması taahhüt edilen yıl sonu enflasyon düzeyleridir.

2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor.

"FİYAT İSTİKRARI, SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME VE TOPLUMSAL REFAH ARTIŞI İÇİN ÖN KOŞUL"

Karahan, enflasyon tahminin açıkladıktan sonra "Bu toplantımızda da yeniden vurgulamak isterim ki; fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşuldur. Dezenflasyon sürecinde, enflasyonu belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Sıkı para politikamızın hedeflenen bir sonucu olarak, talep kompozisyonundaki dengeli seyir devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR"

Fatih Karahan’ın Enflasyon Raporu 2025-III Bilgilendirme Toplantısı konuşmasından öne çıkan mesajlar:

Enflasyondaki düşüş devam ediyor. Fiyat istikrarının sağlanması yolunda aldığımız mesafeyi önemsiyoruz. Bu amaç doğrultusunda, önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.



Sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ediyoruz. Küresel belirsizlikler sürüyor. Belirsizliğin bir miktar azalması sınırlı büyümede etken oldu.



Portföy tercihleri hisse senetlerine geçiyor. Sıkı para politikası sonucunda talep kompozisyonu daha dengeli hale geldi.



Net ihracatın büyümeye katkısı pozitif oldu. Dış denge iyileşti. Sanayi üretimi çeyreklik bazda sınırlı olarak geriledi. İnşaat sanayinde ikinci çeyrekte ılımlı seyretti.

SIKI PARA POLİTİKASI

Sıkı para politikamızın hedeflenen bir sonucu olarak, talep kompozisyonundaki dengeli seyir devam ediyor. İş gücü piyasası manşet işsizlik oranının ima ettiğine kıyasla daha az sıkıdır. İş gücü piyasası manşet işsizlik oranının ima ettiğine kıyasla daha az sıkı.



İş gücündeki sıkılık istihdamda göründüğünde daha olumlu seyrediyor. Altın hariç satışlar ılımlı seyrini sürdürüyor. Mal tüketimi trendinin altına gerildi.



Kartla yapılan harcamalar sınırlı yükseldi. Kart kullanım eğiliminde arandığında kart harcamaları daha ılımlı. İmalat sanayi kayıtlı siparişler arttı.

Talep koşullarının dezenflasyonist görünümü azaltıyor. İktisadi faaliyet kapsamında cari açık bir miktar artmakta birlikte tarihsel ortalamanın altında seyrediyor. İhracat artışını sürdürüyor.



2025 yılında cari açığın milli gelire oranının uzun dönem ortalamalarının altında kalmaya devam edeceğini öngörüyoruz.



2024 haziran ayında başlayan dezenflasyon süreci, finansal piyasalardaki oynaklıklara ve jeopolitik gelişmelere karşın kesintisiz bir şekilde devam ediyor.



Son Rapor döneminden bu yana enflasyon, tahmin ettiğimiz orta noktanın üzerinde olmakla birlikte, öngördüğümüz tahmin aralığında gerçekleşti.

Ana eğilimde ılımlı düşüş gördük. Ana eğilimdeki göstergeler sürecinin devamına işaret etmektedir.



Temel mal enflasyonu kurdan dolayı yükselse de bu durum geçici oldu. Zirai don meyve fiyatlarını bir miktar artsa da sebze fiyatları bunu dengeledi.



Jeopolitik gelişmeler küresel enerji fiyatlarını olumsuz etkiledi. Petrol öncülüğünde yükseldi.



Gıda fiyatlarında iklim koşulları etkili oldu. Hizmet enflasyonu yüksek seyretmekle birlikte azalış gösteriyor. Geçmiş enflasyonu endeksleme eğitimi yüksek kalemler dezenflasyon yavaşlatmaktadır.

KİRA ENFLASYONU

Kira enflasyonu öngörülenden daha dirençli bir seyir izlemektedir. Konut değerleme raporları üzerinden takip edilen veriler bu aşağı yönle eğilimi teyit ediyor. Kira enflasyonu öngörülenden daha dirençli bir seyir izliyor. Kira dışında kalan hizmetlerde, yıllık enflasyon aşağı yönlü belirgin ayrışırken ana eğilim de kademeli bir yavaşlama eğilimi içerisinde.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ GERİLEDİ

Enflasyon beklentilerin tüm sektörlerde düşüş göstermektedir. Beklentiler düşse de tahminlerimizin üzerinde.



Sıkı para politikamızı sürdürmeye devam edeceği ve sonuçlarını da kademeli olarak almaya devam ediyoruz.



Sıkı para politikamızı desteklemek için araçlar üç noktaya ayrılıyor. TL mevduat KKM’da düşüş bunlardan birini oluşturuyor. Finansal koşullardaki sıkılık devam ediyor. Tüketici faizleri 5,3 ve ticaret krediler 5,3 düştü.

KKM'DE GERİLEME

Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçeve TL’ye geçişi ve tasarrufları desteklemeye devam ediyor. Tüketicilerin nakitle ödeme yerine kartla ödeme yapmak istemesi bireysel kartları artırdı.



Ticari kredi büyümesi, istisna krediler hariç bakıldığında aylık büyüme sınırları ve kredi talebiyle uyumlu bir seyir izliyor. KKM bakiyesi belirgin bir şekilde azaldı. 12 milyar düzeyinde. Bu yıl sonlandıracağız.



Portföy tercihlerinde TL’ye yönelim eğilimi korunmaktadır. Mayıs ayında Türkiye’ye sermaye girişleri tekrar başladı. 174 milyar dolara ulaştı. 114 milyar arttı swap. Mayıs ayında ülkemize sermaye girişleri tekrar başladı.

"TL/DOLAR DENGESİNDE BOZULMA ÖNGÖRMÜYORUZ"

Karahan, İstanbul Finans Merkezi’ndeki, TCMB Yerleşkesi'nde gerçekleşen toplantıda basının sorularını da yanıtladı.

Karahan, "Stopaj değişikliğinden sonra siyasi konvektör kaynaklı dolarizasyon riski görüyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

Dolarizasyonda bir değişik görmedik. Yabancı Para yatay seyrediyor. Türk Lirası 2,5 puan arttı. Yüzde 60’ü gördü. Neden bozulma beklemiyoruz. Makro ihtiyati çerçevemiz bir sigorta işlemi görüyor. Algının değişebildiği durumlarda devreye giriyor. TL’yi kredilerde ön plama çıkartmak amacımız. Aksi durum olacak olursa para politikamızın duruşunu ona göre ayarlamaya hazırız.

"KİRA ARTIŞLARINDA YENİ YÖNTEM YOK"

“Enflasyonu etkilediği için kira artışında yeni yöntem dener misiniz?” sorusuna da yanıt veren Karahan, bu tür yöntemlerin kısa vadede geçici bir iyileşme oluşturduğunu ancak uzun vadede piyasayı bozucu bir etkisinin de bulunduğunu belirtti.