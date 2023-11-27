Son gün 31 Aralık! Asgari ücretle birlikte hizmet borçlanması da artacak Asgari ücretle birlikte borçlanma maliyetleri de artacak. Yeni yılda hizmet borçlanmalarına asgari ücret oranında zam gelecek. Yeni yılda yapılacak asgari ücret zammıyla beraber artacak prim maliyetleri hatırlatıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Yeni yılda hizmet borçlanmalarına asgari ücret oranında zam gelecek

Bu çerçevede bir değerlendirme yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, asgari ücretle birlikte borçlanma maliyetlerinin de artacağını söyledi.

SGK borçlanmaları

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılan askerlik borçlanması, doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması gibi hizmet borçlanma primleri, asgari ücret ile bunun 7,5 katı arasında değişen ve kişilerin tercih ettikleri kazanç tutarı üzerinden hesaplanıyor.

Kazancın yüzde 32’si

Yurt dışı borçlanmaları hariç diğer borçlanmalarda, bildirilen kazancın yüzde 32’si oranında prim ödeniyor.

Askerlik, doğum ve yurt dışı hizmet borçlanma maliyetleri, asgari ücret oranın da artıyor. Bu çerçevede yeni yılda asgari ücretin artmasıyla beraber borçlanma maliyeti de aynı oranda artacak.

"Hizmet borçlanması 144 lira ve 1.073 lira arasında"

Karakaş, hizmet borçlanması miktarını ve şartlarını şöyle ifade etti:

Bugün itibarıyla bir günlük askerlik borçlanması ve bir günlük doğum borçlanması kazanmak için en az ödenmesi gereken tutar günlük 144 lira. Fakat yüksek emeklilik maaşı için daha yüksekten ödemek isteyen vatandaşlar ise en fazla 1.073 lira ödeyebilirler. Yani hizmet borçlanması isteyenler 144 lira ve 1.073 lira arasında diledikleri fiyat üzerinden ödeme yapabilirler.

"Askerlik borçlanması sigortalılığı öne çekiyor"

Askerliğini sigortalı çalışmaya başlamadan önce yapmış olanlar, askerlik borçlanması yaptıklarında sigorta başlangıç tarihini borçlandıkları süre kadar öne çekebileceklerini belirten Karakaş, bu durumunda çoğunlukla daha erken emekli olma imkanı sağladığını ifade etti.

“Bir aylık borçlanma yapmak istediğimiz takdirde bu tutar 4 bin 320 lira yükseliyor”

Karakaş, 1 günlük askerlik borçlanmasının 144 lira olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

Bugün itibarıyla bir aylık borçlanma yapmak istediğimiz takdirde bu tutar 4 bin 320 lira yükseliyor. 6 aylık askerlik yapmış olanlar bugün itibarıyla 6 ayın tamamında borçlanmak istediklerinde 25 bin 920 lira ödemek zorundalar. Öte yandan bir anne bir çocuk için borçlanmak istediği zaman iki yıllık borçlanma hakkı olduğunu görüyoruz. Bu da 720 gün eder. Dolayısıyla bu da 103 bin 680 lira ödemek zorunda olacak.”

"Doğum sonrası için iki yıl borçlanma imkanı"

Karakaş, doğum sonrası ücretsiz izin kullanan veya çalışmaya ara veren kadınların her bir çocuk için boşta geçen sürelerinin 2 yıla kadar olan kısmını borçlanabildiklerini söyledi.

"Doğum borçlanması 3 çocuğa kadar yapılabiliyor"

Borçlanma hakkının üç çocuğa kadar tanındığını da ifade eden Karakaş, bir kadının toplam 6 yıla kadar doğum borçlanması yapabildiğini sözlerine ekledi.

"31 Aralık tarihine kadar borçlanma yapın tavsiyesi"

Karakaş, hizmet borçlanmasına ihtiyacı olan vatandaşların askerlik borçlanması ve doğum borçlanmasında 31 Aralık tarihine kadar borçlanmalarını yapmalarını tavsiye etti.

Yurt dışı borçlanması daha yüksek: 201 lira

Gurbetçilerin borçlanmasını maliyeti hakkında da konuşan Karakaş, bu konuda da şi bilgileri verdi:

Yurt dışı borçlanması, doğum borçlanması ve askerlik borçlanmasına göre daha yüksek. Askerlik ve doğum borçlanmasının bir günlük maliyeti 144 lirayken yurtdışı borçlanmasının günlük maliyeti ise 201 lira. 1 aylık maliyetine baktığımızda 6 bin 30 lira olduğunu görüyoruz. Gurbetçi vatandaşların da yeni yılda ödeyecekleri ücretler asgari ücrete yapılacak zam çerçevesinde artacağını söyleyebilir.

2023'te geçerli olan borçlanmaların günlük tutarı:

Doğum borçlanması: 144 lira

Askerlik borçlanması: 144 lira

Yurt dışı borçlanması: 201 lira

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)