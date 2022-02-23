Euro
15.66
0.13%
Dolar
13.80
-0.05%
Altın
838.88
-0.56%
Borsa
2039
1.05%
Bitcoin
539.158
4.29%
BTXN Coin
39.97
4.57%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C

    Son tertip 100 lira ve 50 lira banknotlar tedavüle veriliyor

    Merkez Bankası, son tertip 100 lira ve 50 liralık banknotların bugünden itibaren tedavüle verildiğin, açıkladı.
    • AA
    • 23.02.2022 - 11:28
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 11:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Son tertip 100 lira ve 50 lira banknotlar tedavüle veriliyor

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu V. tertip 100 lira ve 50 lira banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceğini duyurdu.

    50 VE 100 LİRALARDAKİ İMZALAR YENİLENDİ

    TCMB'den yapılan duyuruya göre, E9 Emisyon Grubu V. tertip 100 lira ve 50 liralık banknotlarda imzalar TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile 100 lira banknotlarda Başkan Yardımcısı Mustafa Duman’a, 50 lira banknotlarda Başkan Yardımcısı Taha Çakmak’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

    Banknot

    İMZALAR DIŞINDA AYNI ÖZELLİKLERİ TAŞIYORLAR

    Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III. ve IV. tertipleriyle tamamen aynı özellikleri taşırken, banknotların tüm tertipleri birlikte tedavül edilecek.


    İlginizi Çekebilir

    Kripto para alım-satımı yapmak için tıklayın ve kaydolun!
    Piyasalar Investment

    Kripto para alım-satımı yapmak için tıklayın ve kaydolun!

    'ABD ile müzakereye hazırız'
    Dünya

    'ABD ile müzakereye hazırız'

    Haydar Dümen'in paylaşılamayan mirası: Eşi harekete geçiyor
    Gündem

    Haydar Dümen'in paylaşılamayan mirası: Eşi harekete geçiyor

    Görüş Bildir