Son tertip 100 lira ve 50 lira banknotlar tedavüle veriliyor

Merkez Bankası, son tertip 100 lira ve 50 liralık banknotların bugünden itibaren tedavüle verildiğin, açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu V. tertip 100 lira ve 50 lira banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceğini duyurdu.

50 VE 100 LİRALARDAKİ İMZALAR YENİLENDİ

TCMB'den yapılan duyuruya göre, E9 Emisyon Grubu V. tertip 100 lira ve 50 liralık banknotlarda imzalar TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile 100 lira banknotlarda Başkan Yardımcısı Mustafa Duman’a, 50 lira banknotlarda Başkan Yardımcısı Taha Çakmak’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

İMZALAR DIŞINDA AYNI ÖZELLİKLERİ TAŞIYORLAR

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III. ve IV. tertipleriyle tamamen aynı özellikleri taşırken, banknotların tüm tertipleri birlikte tedavül edilecek.