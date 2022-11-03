Sony'den, 6 ayda 482,1 milyar yen net kâr

Dünyada şirketlerin dönemsel kârlarının açıklandığı bir döneme girildi. Sony'nin, 2022 mali yıl yarısında 482,1 milyar yen net kâr ettiği açıklandı.

Bir yanda koronavirüs salgınından çıkan bir ticaret düzeni, diğer yanda Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği riskler derken, bu olumsuzlukların dev markaların açıkladığı kâr rakamlarına yansımadığı görülüyor.

Sony, 2022 mali yıl yarısındaki net kârını açıkladı

Japon elektronik üreticisi Sony Group, mevcut mali yıl yarısında 482,1 milyar yen (3,25 milyar dolar) net kâr elde etti.

Elektronik üreticisi Sony'nin açıklamasında, Nisan-Eylül 2022 bilançoları ile mali yıl ikinci yarısına yönelik beklentilere yer verildi.

Kâr oranı yüzde 13,5 oranında arttı

Japon firma ilk 6 aylık dönem net kârını 2021 mali yılının aynı dönemine kıyasla 13,5 yükseliş göstererek 482,1 milyar yene (3,25 milyar dolar) çıktı.

Müzik ve eğlence sektörüne yönelik dirençli satışların, mali yarı yıl net kâr artışına olumlu etki ettiği bildirildi.

Satışların yüzde 9,4 artışla 5,06 trilyon yene (34,3 milyar dolar) yükseldiği dönemde, işletme kârı yüzde 8,8 artışla 651 milyar yene (4,41 milyar dolar) çıktı.

Piyasanın kötü etkisine rağmen ürün çeşitliliği kârlılık getirdi

Japon firma Sony'nin Baş Finans Direktörü Totoki Hiroki, piyasa durumunun kötüye gitmesine rağmen, eğlenceden yarı iletkene kadar firmanın kapsamlı portföyünün bu etkiyi hafiflettiğini belirtti.

AA'nın haberine göre, ABD-Çin tansiyonunun "küresel ekonomi risklerini artırdığını" kaydeden Totoki, enerji maliyetleri ve enflasyon baskıları nedeniyle piyasaların "kötüye gidişinin süreceğini" ifade etti.