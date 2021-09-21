Sosyal medya düzenlemesi araştırması vatandaşların fikrini ortaya koydu

Araştırma şirketi Areda Survey'in sosyal medya düzenlemesine ilişkin yaptığı incelemesinin sonuçları, vatandaşların online platformlara yönelik fikrini açıkça ortaya serdi.

Araştırma şirketi Areda Survey’in 10-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği “Sosyal Medya Algı Araştırması”na 1.280 kişi katıldı. Söz konusu araştırma, kantitatif yani veri toplama araştırma yöntemlerinden CAWI (Bilgisayar Destekli Web Anketi) ile yapıldı.

VATANDAŞIN YÜZDE 69,4’Ü SOSYAL AĞLARA TEMSİLCİ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU GETİRİLMESİNİ İSTİYOR

Araştırma içerisinde yer alan “Sosyal medyada hukuka aykırı içeriğin kaldırılması veya içeriğe erişimin engellenmesi için sosyal ağlara Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmesini doğru buluyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 69,4’ü "evet" yanıtını verdi.

KATILIMCILARIN YÜZDE 82,6’SI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK BİR SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİNDEN YANA

Eylül 2021’de yapılan araştırmada, katılımcılara yöneltilen diğer bir soru da katılanların yüzde 82,6’sının "evet" yanıtını verdiği, “Yalan, iftira, hakaret, özel hayatın dokunulmazlığı, kişisel verilerin korunmasına yönelik bir sosyal medya düzenlemesini doğru buluyor musunuz?” oldu.

YÜZDE 53,4’E GÖRE SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ İNTERNET ORTAMINDAKİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK TEHDİT DEĞİL

Araştırmada “Sosyal medyada ifade özgürlüğü’ ile ilgili sonuçlar da yer aldı. “Sosyal medya düzenlemesinin internet ortamındaki ifade özgürlüğüne yönelik bir tehdit olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna, vatandaşların yüzde 53,4’ü "hayır" derken, yüzde 41,2’si ise "evet" dedi.

İfade özgürlüğüne “kısmen” bir tehdit olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 5,3. İlgili soruya, 25-34 yaş grubu katılımcılar yüzde 80,5 ile en çok "hayır" cevabı verirken, 55 yaş ve üzeri katılımcılar ise yüzde 55,9 ile en çok "evet" diyen kesim oldu. Eğitim durumunu lisans olarak açıklayanların yüzde 67,4’ü düzenleme özgürlüğe tehdit oluşturmaz derken, eğitim durumunu ilkokul olarak belirleyenlerin yüzde 49,7’si en çok "evet" yanıtı veren kesimi oluşturdu.

KATILIMCILARIN YÜZDE 57,6’SI SOSYAL AĞLARDA TÜRKİYE'YE YÖNELİK OPERASYON ÇEKİLDİĞİNE İNANIYOR

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 57,6’sı sosyal ağlarda Türkiye'ye yönelik siyasi, askeri ve istihbarı alanda operasyon çekildiğine inanıyor.

SAHTE HESAPLAR GÜNDEME GELDİ

Özellikle sahte hesaplarla yürütülen algı faaliyetlerinden rahatsız olan katılımcıların yüzde 87’si ise sahte hesap açılmasının engellenmesini istiyor.

TEMMUZ 2020’DE SONUÇ FARKLI ÇIKMIŞTI

Areda Araştırma'nın Temmuz 2020’de yaptığı sosyal medya algı araştırmasında katılımcılara aynı soru yine yöneltilmiş, bu kez katılımcılar ilgili soruya yüzde 45,5 ile "evet", yüzde 35,4’ü ise "hayır" yanıtını vermişti.