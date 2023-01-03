Sosyal yardım ödemeleri değişiyor

Memur ve emekli zammı ile birlikte sosyal yardım ödemeleri de artıyor. Buna göre ilk hesaplamalarda 65 yaş aylığının 1.537 liradan 253,29 lira zamla birlikte 1.790 liraya çıkması hesaplanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün aralık ayında enflasyonu aylık yüzde 1,18, yıllık yüzde 64,27 olarak açıkladı.

Bu oranlara göre son 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkarak memur ve emeklilerin enflasyondan oluşan zam oranı netleşti.

Ek zam oranı beklenmekle birlikte; memur ve memur emeklilerinin enflasyondan doğan zam oranı yüzde 16,48, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 15,4 oldu.

Memur ve emekli zammı ile birlikte sosyal yardım ödemelerin de artması hesaplanıyor. Tabii bu rakamlar Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra kesinlik kazanacak.

Yeni destek oranları

AYLIK İÇERİĞİ: ŞİMDİKİ ÖDEMELER / YÜZDE 16,48 ZAMLI RAKAM

65 Yaş Aylığı: 1.537 lira / 1.790 lira (253,29 lira artıyor)

Evde Bakım Desteği: 3 bin 336 lira / 3 bin 885,77 lira (549,77 lira artıyor)

Kronik Hastalık Yardımı: 3 bin 336 lira / 3 bin 885,77 lira (549,77 lira artıyor)

Engelli Yakını Aylığı (Yüzde 40-69): 1.227 lira / 1.429,2 lira (202,20 lira artıyor)

Engelli Aylığı (Yüzde 70 ve üstü): 1.840 lira / 2 bin 14,23 lira (303,232 lira artıyor)

Sosyal ve Ekonomik destek: 1.584 lira / 1.845,04 lira (261,04 lira artıyor)

Çocuk (Okul öncesi): 2 bin 376 lira / 2 bin 793,76 lira (391,56 lira artıyor)

Çocuk (İlköğretim): 2 bin 535 lira / 2 bin 952,76 lira (417,76 lira artıyor)

Çocuk (Ortaöğrenim): 1.584 lira / 1.845,04 lira (261,04 lira artıyor)

Çocuk (yükseköğretim): 2 bin 852 lira / 3 bin 322 lira (470 lira artıyor)

Kuruluş bakımından ayrılan gençler: 1.267 lira / 1.475,8 lira (208,80 lira artıyor)