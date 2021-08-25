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Soya fasulyesi fiyatları dünyada geriledi
- REUTERS
- 25.08.2021 - 11:37
- Güncelleme : 25.08.2021 - 11:56
Soya fasulyesi fiyatları sert yükselişin ardından gerilerken, buğday fiyatları art arda ikinci seansta geriledi.
SOYA FASULYESİ KURU VE SICAK HAVADAN OLUMSUZ ETKİLENDİ
Soya fasulyesinin Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, ABD'de kuru ve sıcak hava koşullarının mahsul verimini olumsuz etkileyeceği endişeleriyle son seansta haziran sonundan bu yana en büyük günlük kazanımı kaydettikten sonra hafif geriledi.
Buğday fiyatları art arda ikinci seansta geriledi ancak küresel arzın sıkılaşması kayıplarını sınırladı.
BORSADA SOYA FASULYESİ, DÜN YÜZDE 3 ARTMIŞKEN BUGÜN 0,5 AZALDI
Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan soya fasulyesi vadeli kontratları, dün yaklaşık yüzde 3 yükseldikten sonra bugün yüzde 0,5 azalarak 13,24 dolar/bushel, yani 486,5 dolar/ton seviyesine geriledi.
MISIR VE BUĞDAY FİYATLARI DÜŞTÜ
Mısır yüzde 0,7 düşüşle 5.41 dolar/bushel yani 213 dolar/ton seviyesine geriledi. Buğday dün yüzde 0,2 ekside kapandıktan sonra bugün yüzde 0,4 gerileyerek 7,29 dolar/bushel yani 267,9 dolar/ton seviyesine düştü.