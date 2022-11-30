Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemeye 50-D’li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçılarını da kapsama dahil ettiklerini açıkladı.

Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde kapsam genişledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemeye 50-D’li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçılarını da kapsama dahil ettiklerini açıkladı.

"Uzun yılların sorunuydu"

Resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Bilgin, “Uzun yılların sorunlarını çözüyor ve sözleşmeli çalışanları kadroya geçiriyoruz. Üstelik sadece 4-B’li çalışanlar değil; sözleşmeli öğretmenleri, uzun süredir güvence sorunu yaşayan 50-D’li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçılarını da kapsama dahil ediyoruz." dedi.

Sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçılarının sayısının 3 bine yakın olduğu belirtiliyor.

197 bin sözleşmeli personel hemen kadroya geçirilecek

Düzenlemeyle halihazırda görevde bulunan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C'den 4/B'ye geçenler dahil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personel süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.

Öğretmen, sağlıkçı ve din görevlileri

Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın hemen kadroya alınacak.

Kapsama giren sözleşmeli personel, isteğe bağlı olarak kadroya geçebilecek.

Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları, görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak.

520 bin sözleşmeli personelden 424 bini memur kadrosuna atanabilecek

Dört yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası nakli yapılabilecek.

Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin, sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkan sağlanıyor.

Kimleri kapsamıyor?

Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, KİT personeli, Meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar, kadroya geçiş kapsamı dışında kalacak.

"B u düzenlemenin devam etmesi lazım"

Tamamlanan çalışmalar hakkında AA’ya bilgiler veren Bakan Bilgin, şunları söyledi:

“Bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanı'mız pazartesi günü kamuoyuna duyurdu. Bu çalışmayla 425 bin kişi hemen kadroya geçiyor. İçerisinde öğretmenler, sağlık personeli, din görevlileri, bakanlıklarda çalışanlar var. Ayrıca YÖK Başkanı'mızın talebi vardı; 50-D diye bilinen araştırma görevlilerinin 33/A'ya geçirilmesi konusu vardı. Bütün bu kapsamlı çalışmayı yaptık. Bunlar artık bulunduğu yerde kadroya geçecek.

Fakat burada bir ayrıntı olarak şunu söylemek lazım; 3 sene bir yerde çalışmış, 4'üncü seneyi de tamamladıktan sonra tayin isteyebilecekler. Çünkü devlet 3+1 düzenini getirirken ihtiyaç duyduğu personeli belirli yerlerde tutacak sözleşmeyi yaparak bu çalışanları almış, onun devam etmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Kamu hizmetlerinin aksamaması açısında, yurttaşlarımızın taleplerinin karşılanması açısında eğitim başta olmak üzere birçok alanda bu düzenlemenin devam etmesi lazım.”

TBMM'ye intikal edecek



Sözleşmeli memurların kadroya alınması için yasal düzenleme çalışmalarının teknik olarak sürdüğünü bildiren Bilgin, "Bizim bu teknik çalışmalarımız bir proses içerisinde TBMM'ye intikal edecek ve Meclis'in iradesiyle bu yasal format içerisine dönüşecektir." ifadesini kullandı.

"Geçici işçilerin kadro düzenlemesinde sona gelindi"

Bakan Bilgin, kamudaki geçici işçilerin kadroya alınması çalışmasında sona geldiklerine işaret ederek şu bilgileri verdi:

"Dün TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ Genel Başkanlarıyla ayrı ayrı görüştüm. Daha önce bu konuda DİSK Genel Başkanı ve ilgili sendikaların genel başkanları ile de görüşmüştüm. Onların talepleri değerlendirdik. Çalışmamız son aşamadadır, onu da önümüzdeki günler içerisinde paylaşacağız. 35 bine yakını Milli Eğitim Bakanlığında olmak üzere 55 bin civarında geçici işçi kapsamda olacak. Ben bu konuyu önemsiyorum. TCDD Genel Müdürlüğüm döneminde kurumda 2 bin civarında geçici işçi vardı, şimdi sayıları binin altına düşmüş.

Halen geçici işçiler. Bir türlü bitmeyen geçici işçilik olmaz. Onların statüsünü sağlamlaştırmamız lazım. Çünkü yılın tamamında çalışmadıkları için onların emeklilik haklarını sağlamak için bir düzenleme yapmak gerekiyor. Bizim yaptığımız düzenleme bu kapsamda olacak. Mevcut geçici işçileri kadroya geçmesi için çalışma yapıyoruz, sonraki dönemdeki geçici işçiliği de bu kapsamda sosyal güvenlik boyutu başta olmak üzere bir disiplin altına almak istiyoruz. Mağduriyet oluşturmayacak kapsamlı bir çalışma yapmak istiyoruz."

"EYT kapsamındakilerin sayısı aydan aya değişiyor"

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusundaki çalışmalara değinen Bilgin, bu konuda epey mesafe aldıklarını ve çalışmayı aralık ayında Meclis'e intikal ettireceklerini söyledi.

Emeklilik sisteminde prim gün sayısı, yıl ve yaş olmak üzere üç kriterin olduğunu anımsatan Bilgin, şöyle konuştu:

"Diğer iki şartı doldurup yaşı bekleyenler var. 'Hiç yaş şartı olmasaydı bugün kaç kişi emekli olabilir' diye baktık. Bunların sayısı aydan aya değişiyor. Haziran rakamları 1,5 milyonun biraz üzerindeydi. Yarın bu sayı 1,6 milyon, 1,7 milyon veya aralık sonu itibarıyla da tahmin ediyorum Meclis'ten kanun çıkarken bakılacak 2 milyon civarında olabilir veya değişebilir. Biz bunları dikkate alan bir çalışma yapıyoruz.

Yani şu an iki şartı doldurup emekli olabileceklerin sayısı 1,6 milyon civarında. Yarın biraz daha artabilir. Biz onlarla ilgili bir düzenleme yapıyoruz. Yaş şartı hiç olmasaydı emekli olabileceklerden bahsediyorum. Yoksa ne bileyim, 40'lı yaşlarda olanlar var. Onların büyük bir çoğunluğunun, bu bahsettiğim sayının dışında kalanların özellikleri prim gün ve yıl sayılarındaki eksikliktir. O iki şartta bir değişiklik yapmıyoruz. Süreç devam ediyor. Düzenlemenin kapsamını çalışmamız bittikten sonra kamuoyuyla paylaşacağız."

"Zorunlu emeklilik şartını ortadan kaldıracağız"

Bakan Bilgin, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadroya geçirilen işçilerin "zorunlu emekli" edilmeleriyle ilgili çekincelerine ilişkin soruya "Bu düzenlemede o zorunlu emeklilik şartını ortadan kaldıracağız. Biliyorsunuz KHK ile kadroya geçen işçiler, 'Sen şu kadar çalıştın, artık emekli olursun.' denilerek zorla emekli ediliyorlar. Onu ortadan kaldıracağız. İsteğe bağlı olarak yasal sınırda çalışabilecekleri süre kadar çalışabilecekler." yanıtını verdi.