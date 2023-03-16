S&P: Gelişen piyasalarda finansal koşullar sıkılaşıyor ABD'deki iflas ve İsviçre'deki yaşanan sorun sonucunda bankacılık sektöründeki çalkantılar yapılan desteklerle giderilmeye çalışıldı. Bu aşamada kredi derecelendirme kuruluşu S&P, görüşünü sundu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), gelişen piyasalarda finansal koşulların sıkılaştığı değerlendirmesinde bulundu.

Piyasadaki iyileşme Fed'in faiz adımları beklentisine paralel gelişti

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, geçen yıl aralık ve bu yıl ocak aylarında finansal koşullardaki iyileşmenin, büyük ölçüde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) finansal sıkılaştırma hızına ilişkin aşırı güvercin piyasa beklentilerinden kaynaklandığı bildirildi.

"Döviz kurları geçen ay değer kaybetti"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Gelişmekte olan ekonomilerin döviz kurları geçen ay değer kaybetti. Ancak son birkaç gün içinde ABD'deki gelişmeler, daha az sıkı bir parasal duruş ve ardından daha zayıf bir ABD doları beklentilerinin yenilenmesi, eğilimi kısmen tersine çevirebilir.

"İmalat sektörü PMI 2002 yılının yarısından bu yana ilk kez 50 seviyesinin üzerini gördü"

S&P açıklamasında gelişmekte olan ekonomilere ilişkin bazı verilerin ise cesaretlendirici olduğu belirtilerek, gelişen ekonomilerde imalat sektörü satın alım yöneticileri endekisinin (PMI) 2002 yılının yarısından bu yana ilk kez 50 seviyesinin üzerini gördüğü kaydedildi.

"Öncü göstergelerde iyileşme var"

Kurum ayrıca, yeni ihracat siparişlerinde, tedarikçilerin teslimat sürelerinde, PMI'lar ve tüketici güveni gibi diğer öncü ve yumuşak göstergelerde kademeli iyileşmeler görüldüğünü belirtti.

"Emtia fiyatlarındaki oynaklık risk olmaya devam ediyor"

Bazı emtia fiyatlarındaki yükseliş ile Çin’in salgının ardından yeniden açılmasının yakın ve orta vadede bazı gelişmekte olan ekonomileri destekleyebileceği bildirilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: