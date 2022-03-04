S&P, Rusya'nın notunu ikinci kez indirdi

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, bir açıklama yaparak, Rusya'nın kredi notunda aynı hafta içinde bir kez daha indirime gidildiğini aktardı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s (S&P), Rusya'nın uzun vadeli döviz cinsinden "BB+" ve yerel para cinsinden "BBB-" olan kredi notlarını "CCC-"ye indirdi.

RUSYA MERKEZ BANKASININ REZEVLERİ YENİ YAPTIRIMLARLA SARSILDI

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin Rusya Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini de hedef alan yeni yaptırımlara yol açtığı anımsatılan açıklamada, bunun rezervlerin büyük bir bölümünü erişilemez hale getirdiği ifade edildi.

Açıklamada, not indiriminin temerrüt riskini önemli ölçüde artıracağına inanılan tedbirlerin uygulanmasını takip ettiği bildirildi.

RUSYA, NEGATİF İZLEMEDE

G7 ülkelerinden gelen yeni kısıtlamalar ve Rus hükümeti tarafından rubleyi korumak için getirilen sermaye kontrollerinin ülkenin borcunu ödeme kabiliyetini kısıtlayabileceğine dikkat çekilen açıklamada, ülkenin "negatif" izlemede olduğu aktarıldı.

RUSYA'NIN KREDİ NOTU İKİ KEZ DÜŞÜRÜLDÜ

S&P, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesine başlamasının ardından 25 Şubat'ta Rusya'nın döviz cinsinden kredi notunu "BBB-"den "BB+"ya ve yerel para cinsinden kredi notunu "BBB"den "BBB-"ye düşürdüğünü duyurmuştu.

Böylece kredi derecelendirme kuruluşu Rusya'nın kredi notunu bir hafta içinde ikinci kez düşürmüş oldu.

MOODY'S: RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI YENİ RİSKLER OLUŞTURUYOR

Moody's de Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yeni bir analiz yayınladı.

Rusya-Ukrayna krizinin küresel ekonomik görünüme yönelik yeni riskler oluşturduğuna dikkat çekilen analizde, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın daha da tırmanmasının Avrupa'nın ekonomik toparlanmasını da riske atabileceği kaydedildi.