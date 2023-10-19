S&P uyardı: Orta Doğu gerilimi jeopolitik riskleri artırıyor! Orta Doğu'da yaşanan İsrail-Filistin gerginliğinin çevresine bulaşma ihtimali küresel piyasaların korkulu rüyası oldu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s da bu endişeyi dile getiren bir açıklama yaptı.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), bir açıklama yaparak İsrail-Filistin çatışmasının küresel jeopolitik riskleri artırdığına dikkat çekti.

Açıklamada, son dönemde yaşanan bu gelişmelerin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Çin ile ABD arasındaki gerginlik nedeniyle uluslararası ilişkiler üzerinde oluşan baskıyı daha da artırdığı kaydedildi.

Standard & Poor’s'tan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Orta Doğu'da Hamas ile İsrail arasında çatışmaların başlaması, halihazırda yükseldiğini ve kötüleştiğini düşündüğümüz jeopolitik riske ilişkin küresel değerlendirmemiz üzerinde daha fazla yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

"İnsanlık trajedisinin ciddiyetini küçümsememekle birlikte çatışmanın genişlemesinden endişe duyuluyor"

S&P'nin Orta Doğu'da yaşananların küresel piyasaları etkilediği vurgulayan açıklamasında, şu yorumda bulunuldu:

İsrail ve Gazze'de ortaya çıkan insanlık trajedisinin ciddiyetini küçümsememekle birlikte, şu anki temel durumumuz, çatışmanın büyük ölçüde İsrail ve Gazze ile sınırlı kalacağı ve bölge dışındaki coğrafyada ülke kredi etkisinin sınırlı olacağı yönündedir.

"Küresel enflasyon artışa geçebilir"

Açıklamada, gerginliğin artması durumunda küresel enflasyonun artışa geçmesinin yanı sıra ekonomik faaliyetler üzerinde baskı oluşturabilecek bir enerji arz şokunun da potansiyel olarak ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)