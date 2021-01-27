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    S&P: Yoksul ülkelerin kredi notu 2021’de düşebilir

    Standard&Poor's, ABD ve AB'deki tahvil alım programlarının bu yıl gelişmiş ekonomilerin kredi notlarını koruyacağını ancak yoksul ülkelerin, aynı kaderi paylaşmayabileceğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2021 - 16:29
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 16:47
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    S&P: Yoksul ülkelerin kredi notu 2021’de düşebilir

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'tan (S&P) yapılan açıklamada, Avrupa Merkez Bankası (ECB), ABD Merkez Bankası (Fed) ve diğer büyük merkez bankalarının tahvil alım programlarının, bu yıl gelişmiş ülkelerin kredi notlarının korunmasına yardımcı olacağı belirtildi.

    Açıklamada, G7 ülkelerinin borçlarının GSYH'lerine oranın 2019'a kıyasla 23 puan yükselmesine karşın şimdilik bu artışın, reytinglerin düşürülmesine neden olmayacağı kaydedildi.

    Açıklamada, halen 16 gelişmekte olan ülkenin kredi notu görünümünün negatif seviyede olduğu, bu ülkelerin görünümlerinin bir not indirimi ile karşı karşıya gelebileceği aktarıldı.

    SON BİR YILDA 11 ÜLKENİN KREDİ NOTU DÜŞTÜ

    S&P'nin son bir yılda Afrika'da 8, Orta Doğu'da 5, Güney ve Orta Amerika ile Karayipler'de toplam 11 ülkenin kredi notunu düşürdüğü hatırlatılan açıklamada, gelecek dönemde gelişmekte olan ülkelerde daha çok not indirimi beklendiği belirtildi.

    S&P: Yoksul ülkelerin kredi notu 2021’de düşebilir #1

    2023'E KADAR İSTİKRAR KAZANMALARI BEKLENİYOR

    Açıklamada, Brezilya ve Güney Afrika'nın, hızla artan borç seviyeleri nedeniyle 2023'e kadar istikrar kazanmasının beklenmediği de kaydedildi.

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