S&P'den Türkiye kararı: Kredi not görünümü pozitife çevrildi Standard & Poor's, Türkiye'nin 'durağan' olan kredi not görünümünü 'pozitif' olarak revize etti.

ensonhaber.com

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye ekonomisinideki olumlu gelişmelere kayıtsız kalmadı.

Türkiye'nin kredi notu teyit edilirken not görünümü durağandan pozitife çevrildi.

Yayımlanan raporda politika yapıcıların aşırı ısınan ekonomiyi soğutmak konusunda ilerleme kaydettiği, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) azalan net döviz rezervlerinin yavaşça artmaya başladığı belirtildi.

Dolarizasyon azaldı

Merkez Bankası'nın haziran ayından beri politika faizini yüzde 31,5 oranında artırdığı, bu durumun da yurt içi tasarruflarda dolarizasyonu azalttığı ifade edildi.

Merkez Bankası'nın sıkı duruşunun manşet enflasyonda stabilizasyona neden olduğu ancak hala yüksek olduğu belirtildi.

S&P, eylül ayında Türkiye’nin kredi notunu 'B olarak teyit ederken kredi notu görünümünü negatiften durağana çıkarmıştı.