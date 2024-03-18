SPK: Döviz fiyatlarını etkileyerek gerçeğe aykırı bilgi verenlere suç duyurusu Sermaye Piyasası Kurulu, bir açıklama yaparak, doların geleceği nokta ile ilgili spekülasyon yapanlara karşı hukuki yollara başvurulduğunu belirtti.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nın, her ay periyodik olarak yayınladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin mart ayı raporu sonucuna göre 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 40,64 TL iken, 41,15 TL olarak gerçekleşti.

Bu haber aktarılırken yapılan bir spekülasyon Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) radarına girdi ve kurum, yürüttüğü işleme dair bir bilgilendirme yayınladı.

Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Döviz fiyatlarını etkileyerek, ülke ekonomisine, para ve sermaye piyasalarına dair güvensizlik yaratmak saikiyle gerçeğe aykırı bilgi verdiği tespit edilen kurumun yetkilileri hakkında Türk Ceza Kanunu’nun “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” kenar başlıklı 217/A hükmü uyarınca Kurulumuzca suç ihbarında bulunulmuştur.

"Para ve sermaye piyasalarına dair güvensizlik yaratmak amacıyla gerçeğe aykırı bilgi verildi"

SPK'nın yayınladığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

Döviz fiyatlarını etkileyerek, ülke ekonomisine, para ve sermaye piyasalarına dair güvensizlik yaratmak saikiyle gerçeğe aykırı bilgi verdiği tespit edilenler hakkında suç ihbarında bulunulmuştur.

"Dolar 15 gün sonra bu rakama yükselecek. Merkez Bankası’nın raporundan sızdı" başlıklı haber gerçek dışı"

Yeniçağ İnternet Gazetesi’nde 16 Mart 2024 tarihinde 'Dolar 15 gün sonra bu rakama yükselecek. Merkez Bankası’nın raporundan sızdı' başlığıyla yayınlanan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nın, her ay periyodik olarak yayınladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin mart ayı raporundaki bilgilerin çarpıtıldığı haber tümüyle gerçek dışıdır.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de açıklama yaptı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de dün bir açıklama yaparak "Dolar kurunun 15 gün sonraki seviyesi belli oldu", "Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak" ve "Merkez Bankasının raporu sızdı" iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

Anketin, "sızdırılmış belge" olarak nitelendirilmesi manipülasyon

TCMB'nin her ay finansal ve reel sektörden piyasa katılımcılarına temel makroekonomik göstergelere ilişkin beklentilerini sorduğu ve sonuçlarının kamuoyu ile paylaşıldığı anlatılan açıklamada, kamuoyu ile paylaşılan bu anketin, "sızdırılmış belge" olarak nitelendirilmesinin manipülasyonu gözler önüne serdiğine işaret edilerek şunlar kaydedildi:

Anket sonuçları sadece katılımcılarının beklentilerini yansıtmakta, piyasa beklentilerindeki aylık değişimleri göstermektedir. Piyasa Katılımcıları Anketi, Merkez Bankası'nın kurumsal beklenti ve tahminlerini içermemektedir. Piyasa Katılımcıları Anketi'nin 15 Mart 2024 tarihinde yayınlanan Mart 2024 anketinde, piyasa katılımcılarının mart ayı sonu ABD doları kur beklentisi 32,63 liradır. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Merkez Bankası, bahse konu haberlerle ilgili piyasa bozucu bilinçli eylemden dolayı halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma kenar başlıklı TCK md. 217/A hükmünden suç duyurusunda bulunacaktır.

Ayrıca açıklamada, söz konusu iddiaların manipülatif amaçlarla kasıtlı olarak servis edildiğinin açıkça görüldüğü belirtilerek, yalan haberlere itibar edilmemesi istendi.