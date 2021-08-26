SPK, yatırım kuruluşlarının, Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne aidatlarını artırdı

Tezgahüstü türev araçları bazında işlem yapan yatırım kuruluşlarının, Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne ödemekle yükümlü olduğu aidatlar artırıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ve Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) yönetmeliğinde değişiklikler yapan yönetmeliğine göre, tezgahüstü türev araçlar bazında işlem yapan yatırım kuruluşlarının ödeyeceği yıllık aidatların hesaplanma yöntemine esas tutulan tutarları artırıldı.

YILLIK AİDATLAR ARTIRILDI

Yeni karara göre, yıllık aidatları sözleşme büyüklüklerinin toplamı 1 milyon liranın altında olan her bir yatırımcı için 50 liradan 500 liraya, 1 milyon liranın üstünde olan her bir yatırımcı için 100 liradan 1.000 liraya çıkarıldı.

50 BİN LİRA TUTARINDAKİ GİRİŞ AİDATI AYNI KALDI

Yatırımcı kuruluşların faaliyet izni verilmesinin uygun görülmesi sonrasında yetki belgesi verilmeden önce YTM'ye ödeme zorunluluğu olan 50 bin lira tutarında giriş aidatı miktarında ise değişiklik yapılmadı.

ZAMAN AŞIMINA YÖNELİK DÜZENLEME YAPILDI

Yatırım faaliyetlerin kaynaklanan getirilerin talep ve tahsil edilmemesi durumunda 10 yıl içinde zaman aşımına uğramasına yönelik maddede yapılan düzenlemeyle tasfiye halindeki yatırım ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları madde metninden çıkarıldı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdindeki hesaplara, ilgili yatırım kuruluşunun tasarruf yetkisini sınırlamaya yönelik olarak hak sahipleri tarafından blokaj konulması, 10 yıllık zaman aşımı süresini kesecek ve zaman aşımı süresi hak sahibi tarafından blokajın kaldırıldığı tarih itibarıyla baştan işletilmeye başlayacak.

FAALİYETİ DURDURULAN YATIRIM KURULUŞLARI

Yönetmelikle, zaman aşımı süresi, faaliyet durdurulan yatırım kuruluşları açısından yeniden düzenlendi. Buna göre, bu yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, faaliyetleri sürekli olarak durdurulmuş ve hesapları başka bir kuruluşa devredilmiş olan yatırım kuruluşlarının hesaplarındaki emanet ve alacakların zamanaşımına uğrayacağı tarihlerin tespit edilememesi durumunda, zamanaşımı süresinin tespitinde devir tarihi esas alınacak.

HESAP SAHİPLERİNİNİN UYARILMASI ZORUNDA OLUNAN TUTAR ARTIRILDI

Yatırım kuruluşlarının zaman aşımına uğrayacak emanet ve alacaklar için hesap sahiplerini uyarmak zorunda olduğu tutar ise 100 liradan 250 liraya çıkarıldı. Bu tutarın hesaplanmasında borsada işlem görmeyen paylar nominal değer üzerinden hesaba katılacak. Emanet ve alacakların hak sahiplerinin başvurması halinde, sermaye piyasası araçları Takasbank ve MKK nezdindeki hesaplarda bulunan bakiyeler üzerinden; nakitler ise dağıtılan nema tutarı ile birlikte, başvuran hak sahiplerine iade edilecek.

Yatırım kuruluşları zamanaşımına uğramış emanet ve alacakları Takasbank ve MKK nezdindeki YTM uhdesinde yatırımcı adına açılacak hesaplara en geç zamanaşımına uğradıkları ayın sonuna kadar devredecekler.