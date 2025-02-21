SPK'dan BİST'te yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme

AA & Ensonhaber

BİST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik harekete geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yapılan açıklamada SPK ve Borsa İstanbul tarafından tüm kurumların işlemlerinin inceleme altına alındığı belirtildi.

SPK, sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde kurul tarafından sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacağını vurguladı.

HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILDI

Açıklamada ayrıca şunları kaydetti:

Kurulumuzca olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,09 değer kaybederek 9.602,16 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 205,34 puan azalırken toplam işlem hacmi 107,8 milyar lira oldu.