Spot doğalgaz piyasası referans fiyatları yayınladı

Spot doğalgaz piyasasında dün 1.000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 407 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Spot doğalgaz piyasasında işlem hacimleri ve fiyatları aktardı.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 346 bin 971 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 55 milyon 475 bin 920 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1.000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 407 lira 37 kuruş oldu.

TOPLAM GAZ TİCARETİ 781 BİN METREKÜP

Toplam gaz ticaret miktarı 781 bin metreküp olarak tespit edildi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 689 lira 59 kuruş, satış fiyatı 9 bin 125 lira 15 kuruş olarak belirlendi. T

Türkiye'ye dün 217 milyon 827 bin 329 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 222 milyon 525 bin 95 metreküp olarak kayıtlara geçti.