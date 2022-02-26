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- Spot doğalgaz piyasası referans fiyatları yayınladı
Spot doğalgaz piyasası referans fiyatları yayınladı
- AA
- 26.02.2022 - 17:58
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Spot doğalgaz piyasasında işlem hacimleri ve fiyatları aktardı.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 346 bin 971 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 55 milyon 475 bin 920 lira olarak açıklanmıştı.
Spot doğalgaz piyasasında dün 1.000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 407 lira 37 kuruş oldu.
TOPLAM GAZ TİCARETİ 781 BİN METREKÜP
Toplam gaz ticaret miktarı 781 bin metreküp olarak tespit edildi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 689 lira 59 kuruş, satış fiyatı 9 bin 125 lira 15 kuruş olarak belirlendi. T
Türkiye'ye dün 217 milyon 827 bin 329 metreküp doğalgaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 222 milyon 525 bin 95 metreküp olarak kayıtlara geçti.