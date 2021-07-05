SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin beklediği enflasyon oranı açıklanıyor

İşçi, memur ve emeklinin maaşına zam olarak yansıyacak yılın ilk 6 ayına ait enflasyon oranı bugün netleşiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bugün saat 10'00'da açıklanacak. TÜİK'in açıklayacağı haziran enflasyon verisiyle birlikte yılın ilk 6 ayına ait enflasyon rakamı ortaya çıkacak.

MİLYONLARCA KİŞİYİ DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI OLARAK ETKİLEYECEK

Ocak-haziran dönemi enflasyon rakamı, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyecek. Enflasyon oranının doğrudan etkileyeceği kesimlerin başında işçi, memur ve emeklilerin maaşları gelecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI BELLİ OLACAK

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti. Ocak-haziran döneminde gerçekleşen enflasyon, ocak ayında yapılan yüzde 3 oranındaki toplu sözleşme zammını aştığı için, aradaki fark memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yansıtılacak. Memur maaşlarına yapılan zammın 3 puanı toplu sözleşmeden, kalanı ise bugün açıklanacak enflasyon farkından gelmiş olacak.

8.5 MİLYON İŞÇİ EMEKLİSİNİN MAAŞ ZAMMI:

Yaklaşık 8 milyon 500 bin işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamıyla belirlenecek. Zamlar temmuz ayı içinde ödenecek.

ZAM SONRASI TAHMİNİ 2021 TEMMUZ-ARALIK MAAŞLARI

(Bu rakamlar anketlerde enflasyonun 7,67 çıkması baz alınarak hesaplanmıştır)

SSK emekli (2000 öncesi) en düşük maaş 2.420 liradan 2.605,61 liraya,

SSK emekli (2000 sonrası) en düşük maaş 1.500 liradan 1.615,05 liraya,

Bağ-Kur esnaf emekli en düşük maaş 1.763 liradan 1.898,22 liraya,

Bağ-Kur tarım emekli en düşük maaş 1.662 liradan 1.789,47 liraya,

Memur emeklisi en düşük maaş 3,021 liradan 3.252 liraya,

Memur en düşük maaş 3,782 liradan 4.072,079 liraya çıkacak.

ENFLASYON FARKININ MAAŞ DIŞINDA ETKİLEYECEĞİ KALEMLER

Yaşlılık aylığı (65 yaş aylığı): 763 liradan 821 liraya,

Eve bakım desteği: 1.757 liradan 1.891,76 liraya,

Kıdem tazminatı (Tavan): 7.638 liradan 8.223,83 liraya,

Engelli maaşı (40-69 yaş): 568 liradan 611,56 liraya,

Engelli maaşı (70 yaş üstü): 852 liradan 917,34 liraya,

ENFLASYON FARKI KAMU İŞÇİLERİNE YAPILACAK ZAMMIN BELİRLENECEĞİ PROTOKOL'DE GEÇERLİ OLACAK

Diğer yandan, söz konusu döneme ait enflasyon verisi, Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, karayolları, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nde de dikkate alınacak. Pazarlık görüşmelerinde, taban ücret, skala farklılıklarının yanında 6 aylık enflasyon rakamı da kritik madde olarak yer alacak. Görüşmeler devam ediyor.

TEMMUZDA EMEKLİLER İÇİN PROMOSYON VAR

20 Temmuz’da başlayacak Kurban Bayramı öncesinde de ekmekliler ikinci promosyonlarını almış olacaklar.

SON İKİ YILDAKİ MAAŞ ARTIŞLARI

SSK ve Bağ-Kur:

2020 Ocak 6,50

2020 Temmuz 5,75

2021 Ocak 8,36

Memur ve Emekli Sandığı

2020 Ocak 5,50

2020 Temmuz 5,75

2021 Ocak 7,36

TÜRKİYE’DE 10 KİŞİDEN 1’İ EKMEKLİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), toplam 9 milyon 187 bin kişiye emekli aylığı ödüyor. Bu rakamlara göre ülke nüfusunun yüzde 11'ini emekliler oluşturuyor.

Türkiye'de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2015'te 6 milyon 495 bin 239 kişi iken 5 yılda yüzde 22,5 artarak 2020'de 7 milyon 953 bin 555 kişi oldu.

NÜFUSUN YÜZDE 16'SI SGK'DAN AYLIK VE GELİR ALIYOR

Emeklilere, vefat eden eş, anne veya babasının aylığını alan 3 milyon 878 bin kişi, malullük, vazife malullüğü ve sürekli iş göremezlik aylığı alan 318 bin kişi de eklendiğinde SGK'dan aylık ve gelir alanların sayısı 13 milyon 383 bini buluyor. Bu rakam ise Türkiye nüfusunun yüzde 16'sına karşılık geliyor.