Stevia ve moringa bitkileri Mersin'e uyum sağladı

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz'de stevia ve moringa bitkilerinin ilk hasadı yapıldı.

Deneme amaçlı ekilen stevia (şeker otu) ve moringa bitkisinin ülkemizde de kolaylıkla yetişeceği anlaşıldı.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ile Akdeniz Renkli Eller Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifi işbirliğinde 15 Haziran'da Akdam Mahallesi’nde 4 dönümlük araziye stevia (şeker otu) ve moringa bitkilerinin ekimi yapılmıştı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kooperatif üyesi kadınlarla birlikte stevia ve moringa bitkilerinin hasadına katıldı.

Hasat sırasında moringa çayının tadına da bakıldı.

Moringanın çayının aynı zamanda gövdesi de değerlendiriliyor

İlk hasadı yapılan moringa çayının tadına da bakan ve bir eczacı olarak sağlığa birçok faydası olan bitkinin çayını içmeleri için vatandaşlara tavsiyede bulunan Gültak, "Arazimize ilk olarak stevia bitkisi ektik. Deneme amaçlı moringa bitkisini de ektik. Aradan geçen 3 ayda bitkilerimiz adeta ağaca dönüştü. Moringanın çayı ve tohumu, artı selüloz açısından da gövdesi çok değerli. Dolayısıyla her yerinden, yaprağından, tohumundan ve gövdesinden faydalanabiliyorsunuz.” dedi.

“Bu bitkilerin Akdeniz’de kolaylıkla yetiştiğini gösterdik”

İHA'nın haberine göre, stevia bitkisinin de tatlandırıcı olarak farklı ürünlerde kullanılabildiğini kaydeden Gültak, "Kasım ayında bitkilerimizi dinlendireceğiz. Sonrasında yılda üç kez hasat etme şansımız olacak. Yani ekonomik açıdan getirisi yüksek ürünler. Hindistan ve Pakistan menşeli bitkiler. Türkiye’de daha önce denenmiş ancak verim alınamamış. Ancak bugün burada gördük ki 3 ayda ciddi bir hasat elde ettik. Deneme alanlarında gördük ki hem stevia hem de moringa bitkisi Akdeniz ikliminden, toprağımızdan, coğrafyamızdan kaynaklı kolaylıkla yetişecek.” diye konuştu.



