Su ürünleri ihracatı, ilk 6 ayda 829 milyon dolara ulaştı Geçen yıl ilk 6 ayda 760 milyon dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde yüzde 9 artarak 829 milyon dolara yükseldi.

AA

Türkiye, son 25 yılda su ürünleri sektörüne yaptığı yatırımla levrek ve çipurada dünyanın en büyük üretici ve ihracatçıları arasına girdi.

Ocak-haziran döneminde ise su ürünleri ihracatından 829 milyon dolar gelir elde edildi.

Ege İhracatçı Birlikleri'nden (EİB) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinden yapılan su ürünleri ihracatı, geçen yılın ilk yarısında 117 bin ton olurken bu yılın aynı döneminde yaklaşık yüzde 7'lik artışla 125 bin tona ulaşıldı.

Su ürünleri sektörü ihracatının 560 milyon dolarlık büyük dilimi ise Ege Bölgesi'ndeki su ürünleri ihracatçılarınca yapıldı.

Levrek, ihracatla ilk sırada yer alıyor

Levrek, 263 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer alırken çipura ihracatından 215,7 milyon dolar döviz girdisi sağlandı. Somon ve alabalık diğer önde gelen ihraç ürünleri arasında yer aldı.

Türkiye orkinosta dünyada ilk 5'te

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, orkinosta dünyanın ilk 5 ülkesi arasında yer aldıklarını kaydederek şu açıklamada bulundu: