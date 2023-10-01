Su verimliliği seferberliği! Bakanlıklara 'su verimliliği birimleri' kurulması çağrısı Dünyada azalan su kaynakları Türkiye için de sorun teşkil ediyor. Kamuda su tasarrufu tedbirleri arttı. Tarım ve Orman Bakanlığı, diğer tüm bakanlıklara "su verimliliği birimleri" kurulması çağrısında bulundu.

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Ulusal Su Verimliliği Seferberliği" kapsamında tüm bakanlıklara resmi yazı gönderilerek, su verimliliği birimleri kurmaları çağrısı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yürütülen seferberlik kapsamında Bakanlık merkez ve taşra teşkilatındaki binalarında su verimliliği birimleri kurulacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Ulusal Su Verimliliği Seferberliği" ile su kaynaklarının kalite ve miktar açısından korunması ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi hedefleniyor.

Ayrıca kamu binalarında yaklaşık yüzde 25 su kazanımı amaçlanıyor.

Merkez ve taşra teşkilatındaki binalarda su verimliliği birimi kurulacak

Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu çerçevede, Bakanlığa bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen seferberlikle Bakanlık merkez ve taşra teşkilatındaki binalarda su verimliliği birimi kurulması için harekete geçildi.

Bilinçlendirme çalışmaları yapılacak

Suyun verimli kullanılması için personele yönelik eğitimler verilmesinin yanında bilinçlendirme ve farkındalık oluşturulması için de çalışmalar gerçekleştirilecek. Hizmet binalarında su kullanımlarında meydana gelen değişimler takip edilerek, 3 aylık periyotlar halinde Su Yönetimi Genel Müdürlüğüne rapor edilecek.

"Suyu vatan olarak görüyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su verimliliği ve tasarrufu konusundaki öncü rolü dolayısıyla Emine Erdoğan'a teşekkür ederek, "suda sıfır kayıp" sloganıyla hareket ettiklerini bildirdi. Yumaklı, suyu korumakla vatanı korumak arasında hiçbir farkın bulunmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Suyu vatan olarak görüyoruz. Ülkemiz su fakiri bir ülke değildir ama su zengini bir ülke de değildir, su stresi altında olan bir ülkedir. Ülkemiz bildiğiniz gibi, küresel iklim değişikliğine karşı dünyanın en hassas bölgelerinden olan Akdeniz Havzası'nda bulunmaktadır. Önümüzdeki 100 yıl için yapılan iklim değişikliği projeksiyonlarına göre, gerekli tedbirler alınmadığı takdirde Akdeniz Havzası'ndaki diğer ülkelerde olduğu gibi bizde de su kaynakları azalacaktır. Bu azalma, tahminlere göre yüzde 25 civarında olacaktır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)