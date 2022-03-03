Şubat ayı enflasyonu beklentisi: Yüzde 53

TÜİK bügün şubat ayı enflasyon verisini yayınlayacak. Reuters'ın anketine göre, TÜFE'nin şubatta artan gıda ve enerji fiyatları ile yüzde 53'e yükselmesi bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) TÜİK Şubat ayı enflasyon verisini bugün (3 Mart) saat 10.00'da açıklayacak.

Temel gıdada yüzde 7 KDV indirimine rağmen Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Şubat ayında artan gıda ve enerji fiyatlarının etkisi ile 20 yılın yeni zirvesi olan yüzde 52,95'e çıkması gündemde.

Reuters'ın 14 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette şubat ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 51,89 ila yüzde 55.4 arasında değişiyor.

ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 3,8 OLDU

Aylık enflasyonun ise yüzde 3,8 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor, tahminler yüzde 3,1 ila yüzde 5,5 bandında yer alıyor.Ocak ayında artan enerji maliyetleri, asgari ücret zammı ve Türk Lirası'nın değer kayıplarının birikimli etkisi sebebiyle enflasyon yüzde 50'ye yaklaşmış, hükumet enflasyonu düşürmek için temel gıdada KDV indirimi açıklamıştı.

Ekonomistler, Şubat ayı ortasından itibaren yürürlüğe giren KDV indirimlerinin iki ayda yıllık enflasyona 150 baz puan düşürücü etki yapacağını tahmin ediyor.

"KDV İNDİMİNİN YANSIMASI ŞUBAT VE MARTTA GERÇEKLEŞECEK"

TCMB ise son PPK özetlerinde "KDV indirimi ay ortasında gerçekleştiği için indirimin olumlu etkisi tüketici fiyat endeksine Şubat ve Mart aylarında yansıyacaktır." dedi.

Artan enerji maliyetleri paralelinde 2022 yılından geçerli olmak üzere değişik abone grupları için elektrik ve doğalgaz tarifelerinde değişen oranlarda artışa gidildi. Elektrik fiyatlarındaki artışa gelen tepkiler üzerine haneler ve küçük işletme sahipleri üzerindeki mali yükün hafifletilmesi için çalışma başlatıldı.

Enflasyon TL'deki değer kaybının etkisinin fiyatlara yansıması ile geçen yıl sonu itibarıyla belirgin bir yükseliş eğilimine girdi.

TCMB ise kur krizini tetikleyen 500 baz puan faiz indirimi ile politika faizini yüzde 14'e çektikten sonra enflasyonun yüzde 50'ye yaklaşmasıyla indirimleri ocak ayında durdurdu.

YILSONU ENFLASYON TAHMİNİ

Reuters anketinde 2022 yılsonu enflasyon tahmin medyanı ise bir önceki anketteki yüzde 35'ten bu ankette yüzde 38 seviyesinde yükseldi. Güncel yılsonu tahminleri yüzde 24 ila yüzde 52,6 bandında yer aldı.

TCMB'nin enflasyon raporunda paylaştığı grafik enflasyonun şubat, mart ve nisan aylarında yüzde 50 ya da üzerinde seyredeceğine, Mayıs ayında ise yüzde 55'e yaklaşarak zirve yapacağına işaret ediyor. İlgili tahminler piyasa beklentileriyle oldukça paralel.

TCMB'nin yılsonu enflasyon tahmini yüzde 23,2 Hazine'nin ise yüzde 24 seviyesinde. Piyasa da yılın yon aylarında baz etkisiyle enflasyonda düşüş bekliyor ancak hükümet tahminlerini çok iyimser buluyor. Piyasa tahminleri enflasyonun yılı hükümetin tahmininden en az 10 puan daha yukarıda bitireceği yönünde.

SAVAŞ ENFLASYONA BASKI YAPIYOR

Ekonomistler Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının ortaya çıkardığı risklerin ve enerji fiyatlarındaki artışların Ocak ayında yüzde 100'e yaklaşan artış gösteren üretici fiyat endeksine baskı oluşturmaya devam edeceğine de işaret ediyor.