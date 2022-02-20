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    Şubat ayı evde bakım yardımları hesaplara yatırıldı

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, evde bakım yardımlarının hesaplara yatırıldığını aktardı.
    • AA
    • 20.02.2022 - 14:12
    • Güncelleme : 20.02.2022 - 14:21
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    Şubat ayı evde bakım yardımları hesaplara yatırıldı

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 256 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdıkları bilgisini verdi.

    "ENGELLİLER ÖNCELİKLE AİLE YANINDA DESTEKLENİYOR"

    Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada, engellilerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatılan evde bakım yardımıyla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan vatandaşlar ve bakımını üstlendiği için çalışamayanların desteklendiğini hatırlattı.

    GÜNDÜZ BAKIM, EVDE BAKIM DESTEKLERİ VERİLİYOR

    Engellilere yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerini belirten Yanık, ailelerinin yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek olduklarını ifade etti.

    Şubat ayı evde bakım yardımları hesaplara yatırıldı #1

    535 BİN BAKIMA MUHTAÇ ENGELLİ YAKININA YARDIM

    Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen yaklaşık 535 bin vatandaşa Evde Bakım Yardımı verdiklerini, bu yıl ocak-temmuz dönemi için evde bakım yardımının 1.798 liradan 2 bin 354 liraya çıkarıldığını aktaran Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 256 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.


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