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Şubat ayı kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 5 Mart'ta yatırılacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Mart'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
- AA
- 02.03.2021 - 11:23
- Güncelleme : 02.03.2021 - 11:38
Şubat ayı kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinde tarih belli oldu…
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Mart’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
IBAN’I OLMAYANA PTT ÜZERİNDEN ÖDEME
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını dile getiren Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlattı.