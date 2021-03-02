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    Şubat ayı kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 5 Mart'ta yatırılacak

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Mart'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
    • AA
    • 02.03.2021 - 11:23
    • Güncelleme : 02.03.2021 - 11:38
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    Şubat ayı kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 5 Mart'ta yatırılacak

    Şubat ayı kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinde tarih belli oldu…

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Mart’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

    IBAN’I OLMAYANA PTT ÜZERİNDEN ÖDEME

    Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını dile getiren Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlattı.

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