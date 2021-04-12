Şubat ayı ödemeler dengesi istatistikleri paylaşıldı

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın şubat ayına göre 1 milyar 233 milyon dolar artarak 2 milyar 610 milyon dolar oldu. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 37 milyar 786 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı.

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın şubat ayına göre 1 milyar 233 milyon dolar artarak 2 milyar 610 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 37 milyar 786 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 122 milyon dolar artarak 2 milyar 65 milyon dolara yükselmesi, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 984 milyon dolar azalarak 494 milyon dolara gerilemesi ve birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışların 390 milyon dolar artarak 1 milyar 171 milyon dolar olarak gerçekleşmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın şubat ayında 2 milyar 442 milyon dolar fazla vermişken, bu ayda 466 milyon dolar fazla verdi.

SEYAHAT KALEMİNDEN KAYNAKLANAN NET GELİRLER AZALDI

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 561 milyon dolar tutarında azalarak 393 milyon dolar oldu.

Bir önceki yılın şubat ayında 131 milyon dolar net çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi, bu ayda 132 milyon dolar net giriş kaydetti.