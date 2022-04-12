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    Şubat ayı sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 13,3 arttı

    TÜİK verilerine göre şubat ayı sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 13,3 aylık ise aylık yüzde 4,4 arttı.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 10:09
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    Şubat ayı sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 13,3 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı sanayi üretim endeksini açıkladı.

    Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 14,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,9 arttı.

    Sanayi üretimi aylık yüzde 4,4 artış gösterdi

    Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

    Şubat ayı sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 13,3 arttı #1

    Şubat ayı sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 13,3 arttı #2

    Sanayi üretimi beklentileri aştı

    Beklenti anketine katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artmasını bekliyordu.

    Şubat ayı sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 13,3 arttı #3


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