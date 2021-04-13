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    Şubat ayı sanayi üretimi yıllık 8,8, aylık yüzde 0,1 arttı

    TÜİK, şubat ayı sanayi üretimi açıkladı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 artış gösterdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 13.04.2021 - 10:02
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 10:24
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    Şubat ayı sanayi üretimi yıllık 8,8, aylık yüzde 0,1 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 azaldı.

    Şubat ayı sanayi üretimi yıllık 8,8, aylık yüzde 0,1 arttı #1

    SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 0,1 ARTTI

    Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 yükseliş gösterdi.

    Şubat ayı sanayi üretimi yıllık 8,8, aylık yüzde 0,1 arttı #2

    TÜRKİYE, POZİTİF BÜYÜYEN NADİR ÜLKELERDEN

    Türkiye ekonomisi 2020 yılında düşük faiz ile finanse edilen kamu kaynaklı krediler öncülüğünde salgın etkilerine rağmen yüzde 1,8 büyüyerek pozitif büyüyen nadir ülkeler arasına girdi. Şubat ayına ait açıklanan sanayi üretim verileri de son aylardaki yükseliş trendinin korunduğuna işaret etti.

    Şubat ayı sanayi üretimi yıllık 8,8, aylık yüzde 0,1 arttı #3

    OCAK AYINDAKİ SANAYİ VERİSİ

    Arındırılmış sanayi üretimi endeksi Ocak 2020'de yıllık yüzde 11,4 ve aylık yüzde 1 artış göstermişti. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 7,5 yükselmişti.

    ŞUBAT AYI İÇİN BEKLENTİ

    Ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,04 artmasını bekliyordu. Ekonomistler, şubat döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 7,21 artacağını öngörüyordu.

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