Şubat ayı sanayi üretimi yıllık 8,8, aylık yüzde 0,1 arttı

TÜİK, şubat ayı sanayi üretimi açıkladı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 azaldı.





SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 0,1 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 yükseliş gösterdi.

TÜRKİYE, POZİTİF BÜYÜYEN NADİR ÜLKELERDEN

Türkiye ekonomisi 2020 yılında düşük faiz ile finanse edilen kamu kaynaklı krediler öncülüğünde salgın etkilerine rağmen yüzde 1,8 büyüyerek pozitif büyüyen nadir ülkeler arasına girdi. Şubat ayına ait açıklanan sanayi üretim verileri de son aylardaki yükseliş trendinin korunduğuna işaret etti.

OCAK AYINDAKİ SANAYİ VERİSİ

Arındırılmış sanayi üretimi endeksi Ocak 2020'de yıllık yüzde 11,4 ve aylık yüzde 1 artış göstermişti. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 7,5 yükselmişti.

ŞUBAT AYI İÇİN BEKLENTİ

Ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,04 artmasını bekliyordu. Ekonomistler, şubat döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 7,21 artacağını öngörüyordu.