Şubat ayında 872,4 milyon lira sosyal ve ekonomik destek ödemesi yapıldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik olarak, şubat ayında 872,4 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapıldığını dile getirdi.

AA

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi, çocukların ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla gerçekleştiriliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik olarak şubat ayında yapılan 872,4 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirdi.

Göktaş, yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

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Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için şubat ayına ilişkin 872,4 milyon lira SED ödemesi yaptık. Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Aile odaklı sosyal hizmet modellerimiz ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösteriyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)