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    Şubatta doğalgaz üretimi 32 milyon metreküp oldu

    Şubat ayı petrol ve doğalgaz üretimi verileri duyuruldu.
    • AA
    • 31.03.2021 - 16:29
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 16:32
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    Şubatta doğalgaz üretimi 32 milyon metreküp oldu

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, şubat ayı petrol ve doğalgaz üretimi verileri açıklandı.

    HAM PETROL ÜRETİMİ ŞUBATTA 1.7 MİLYON VARİL

    Bakanlık, şubat ayı petrol ve doğalgaz üretimi verilerini "Enerjik Şubat" başlığıyla duyurdu. Açıklanan verilere göre ham petrol üretiminin 1 milyon 776 bin 55 varil, doğalgaz üretiminin ise 32 milyon 92 bin 678 metreküp olduğu belirtildi.

    Şubatta doğalgaz üretimi 32 milyon metreküp oldu #1

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