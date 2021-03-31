Şubatta doğalgaz üretimi 32 milyon metreküp oldu

Şubatta doğalgaz üretimi 32 milyon metreküp oldu

Şubat ayı petrol ve doğalgaz üretimi verileri duyuruldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, şubat ayı petrol ve doğalgaz üretimi verileri açıklandı.

HAM PETROL ÜRETİMİ ŞUBATTA 1.7 MİLYON VARİL

Bakanlık, şubat ayı petrol ve doğalgaz üretimi verilerini "Enerjik Şubat" başlığıyla duyurdu. Açıklanan verilere göre ham petrol üretiminin 1 milyon 776 bin 55 varil, doğalgaz üretiminin ise 32 milyon 92 bin 678 metreküp olduğu belirtildi.