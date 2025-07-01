Sucuk ve dana etine tek tırnaklı eti kattılar

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş yapılan ürünleri teşhir etmek için yayımladığı listelere yeni ürün ve işletmeler eklendi.

Listelere Bolu, Sakarya, İstanbul, Tekirdağ, Eskişehir, İzmir, Niğde, Ankara ve Adana'dan üç firma eklendi.

DANA VE SUCUK ETİNDEN TEK TIRNAKLI ETİ ÇIKTI

Nihat Ağaç'a ait işletme dana etine tek tırnaklı eti karıştırdı.

Belpınar Gözdağı firması, Tirvana Katukçi markalı ürünü olan fermente dana kangala tek tırnaklı eti kattı.

Ertaş Market'in Ata Mandıra Kasap markalı suçuğunda tek tırnaklı eti tespit edildi.

TAKLİF VE TAĞŞİŞ GIDA LİSTESİNE KÖFTEYE MAHATLI ETİ VE SAKATAT KARIŞTIRILDI

İçine aynı değeri taşımayan madde eklenmesi ile oluşan Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesi de yenilendi.

Bu listede de sucuğa sakatat baş eti, mekanik ayrılmış kanatlı eti, gıda boyası konuldu.

Piliç burgere, mekanik ayrılmış kanatlı eti karıştırıldı.

Adana kebaba sakatat kalp konuldu.

Kıymalı börek harcında sakatat taşlık tespit edildi.

Köfteye, kanatlı eti, gıda boyası ve sakatat kalp karıştırıldı.

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