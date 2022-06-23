Sulak alanların belirlenmesi yeniden düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre ulusal öneme sahip sulak alanların belirlenmesinde düzenleme yapıldı.

Bir alanın sulak alan olup olmadığı kararı, önce mahalli organlarca tespit edilecek. Sonra da ilgili kurumlara yapılan başvurulardan sonra son karar verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Rapor düzenlenecek ve önce komisyona sonra da Bakanlığa sunulacak

Buna göre, bir alanın ulusal sulak alan olarak belirlenmesi için alanın bulunduğu mülki sınırlar dikkate alınarak, Bakanlığın taşra teşkilatı tarafından hazırlanacak etüt ve envanter raporu Mahalli Sulak Alan Komisyonu'na sunulacak. Komisyon tarafından alanın, ulusal öneme sahip sulak alan vasfında olduğu tespit edildiğinde dosya Bakanlığa gönderilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na aktarılacak

AA'nın haberine göre, Bakanlıkça yapılan değerlendirme de dosya Ulusal Sulak Alan Komisyonu'na iletilecek. Ulusal Komisyon'da alanın ulusal öneme sahip sulak alan olduğunun tespit edilmesi halinde orman rejimine tabi olmayan alanlarda sulak alan sınırları Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenecek ve dosya tescil için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gönderilecek. Orman ve orman rejimine tabi alanlar ve Bakanlığın tasarrufunda olan alanlarda sulak alan sınırları Bakanlıkça belirlenecek.

CED sürecinin tamamlanmış olması beklenecek

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecine tabi faaliyetlerde ÇED süreci tamamlanmamış faaliyetler için sulak alan faaliyet izin belgesi müracaatı kabul edilmeyecek.

Bazı faaliyetler için izin belgesi yok

Sulak alanın yönetim planında hakkında özel bir hüküm bulunmayan faaliyetler için izin belgesi düzenlenmeyecek.