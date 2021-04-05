Türkiye'de her bölgeye göre farklı turizm çeşitliliği var. Sultan Sazlığı Kuş Cenneti de kendine özgü yapısı ile bunlardan biri.

Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı sınırlarında bulunan Sultan Sazlığı, barındırdığı yüzlerce çeşit kuş türleri ve Kuş Müzesi ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu.

Ayrıca at biniciliğinin yapıldığı ve doğa yürüyüş alanları bulunan Milli Park Koruma Alanını, Kayseri'den Yeşil Doğa Spor Kulübü ziyaret etti.

"BURAYA HERKESİ BEKLİYORUZ"

300 çeşit kuşun barındığı kuş cennetini gezen gruptan öğretmen Rahime Çimen, "Sultan Sazlığı doğal güzelliklerimiz arasında yer alıyor. Yüzlerce kuşun barındığı ve kuş cıvıltıları eşliğinde doğa harikası olan Sultan Sazlığına herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sultan Sazlığı kuş cenneti turistlerin uğrak yeri VİDEO

"YERLİ VE YABANCI TURİST SAYISI ARTTI"

Alanda bulunan pansiyonun işletme sahibi Mesut ve Doğukan Atasoy da etkili tanıtımlardan sonra yerli ve yabancı turist sayısının çok arttığını, ülke ekonomisine ve yöreye büyük katkısının olduğunu belirtti.