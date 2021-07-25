Sumak üretimi 8 yılda 5 kat arttı

Sumak üretimi ile ilgili hazırlanan rapora göre ürünün yatırımındaki kârlılık ve pazar avantajları ortaya konuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan "Sumak Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberi"ne göre, Türkiye florası, dünyada 3 bio-coğrafyanın kesiştiği, 2 gen merkezini barındıran konumu ve doğal bitki örtüsünde yer alan 11 bin 707 bitki taksonu ile büyük bir zenginliğe sahip.

Sumak yetiştiriciliği yapan birçok ülkede politik ve ekonomik sebeplerle üretimin azalması sonucunda, bu ürüne olan talep her geçen yıl artıyor

ÜRETİM 3 TONDAN 16 TONA ÇIKTI

Sumağın üretim ve ihracat potansiyeli dikkate alındığında, pazarlama stratejisiyle Türkiye'nin dış pazarda küresel üstünlüğe sahip olabileceği tahmin ediliyor. Türkiye'de suma üretimi 2012-2019 döneminde 3 tondan 16 tona yükseldi.

ÜRETİM VE DESTEKLEME MİKTARLARI

Dünyada sumağın doğadan en fazla toplandığı ülkelerden olan Türkiye'de, ticarete sunulan ürün miktarı 2012-2019 döneminde 5 kattan fazla artarak 3 tondan 16 tona ulaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Organik Tarım Üretimi Kayıt Sistemi 2019 verilerine göre, 22 üretici tarafından 114 dekar alanda 21,6 ton organik sumak üretimi yapıldı.

Organik üretim yapan 12 çiftçi, toplam 61,85 dekar alanda 6 bin 185 lira destekleme ödemesinden faydalandı.

Çiftçi Kayıt Sistemi'nde 2010'da 6 üretici kayıtlı üretim yaparken, 2019'da 131 üretici 19 bin 368 dekar alanda üretim gerçekleştirdi.

İHRACATI ARTIŞ GÖSTERDİ

Orman Genel Müdürlüğü'nce envanter çalışmaları tamamlanan bitkilerden olan sumak, 11 Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde 14 bin 250 hektarlık bir alana yayıldı.

Özellikle baharat formunda yurt içinde ve dışında ticari değeri ve talebi yüksek olan sumağın ihracat miktarı, küresel krize rağmen yıllar itibariyle artış gösterdi.

Sumak baharatı ihracatı 2010-2019 döneminde 1.178 tondan 2 bin 89 tona çıktı. Bu dönemde sumak ihracatından sağlanan gelir 2 milyon 145 bin dolardan 4 milyon 801 bin dolara yükseldi.

2010 ve 2019 yıllarında sumak baharatı ihracatı yapılan ülkeler sırasıyla İsrail, Ürdün ve ABD oldu.

Sumak baharatının 2010'da ithalatı yapılmazken, 2019'da Irak, Lübnan ve İran'dan toplam 721 ton ithalat gerçekleştirildi.

KÂRLI BİR YATIRIM ARACI

Ürünün 20 yıllık ekonomik ömrü boyunca toplam 533 bin 240 lira yatırım tutarına karşılık, 1 milyon 792 bin 800 lira gelir getirebiliyor. Bu durumda, toplam 1 milyon 239 bin 560 lira brüt kâr elde edilebiliyor.