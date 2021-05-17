Sürdürülebilir finansman ihraçları ilk çeyrekte rekor kırdı

Yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilen 287 milyar dolarlık sürdürülebilir finansman ihracının 131 milyar 300 milyon dolarını yeşil tahviller oluşturdu.

Ülkelerin küresel iklim kriziyle mücadele politikalarını güçlendirmesi ve düşük karbonlu ekonomiye geçiş planlarının hızlanmasının etkisiyle sürdürülebilir finansman ihraçları yılın ilk çeyreğinde rekor kırarak 287 milyar dolara ulaşırken, yeşil tahviller geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 400 büyüme kaydetti.

GELECEK 10 YILDA TÜM FİNANSMAN ARAÇLARI SÜRDÜRÜLEBİLİR OLACAK

Uzmanlara göre, gelecek 10 yılda tüm finansman araçları sürdürülebilir olacak ve sıfır karbon ekonomiye geçiş planı bulunmayan fosil yakıt şirketleri finansmana erişemeyecek.

Londra Menkul Kıymetler Borsası Grubu (LSEG) iştiraki ve finansman piyasaları veri sağlayıcı şirketi Refinitiv verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde sürdürülebilir finansman ihraçları geçen yılın aynı dönemine göre iki kat artış gösterdi.

Bu dönemde, dünyada 460 sürdürülebilir finansman ihracı gerçekleştirildi ve söz konusu ihraçlar 287 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Sürdürülebilir finansman ihraçları bu artışla küresel borç sermaye piyasalarının yüzde 11,5'ini oluşturdu.

YEŞİL TAHVİL İHRAÇLARI ARTTI

Yeşil tahvil ihraçları, aynı dönemde yüzde 400 artışla 131 milyar 300 milyon dolara ulaşırken, dünyada bu dönemde 314 yeşil tahvil ihraç işlemi gerçekleştirildi.

Küresel sürdürülebilir finansman ihraçlarının yüzde 62'sini gerçekleştiren Avrupalı ihraç kuruluşları bu alanda ilk sırada yer alırken, Avrupa'yı yüzde 18 ile ABD ve yüzde 15 ile Asya bölgesi izledi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSMAN İHRAÇLARININ YILLIK 650 MİLYAR DOLARI AŞMASI BEKLENİYOR

Moody's verilerine göre, yıl sonu itibarıyla sürdürülebilir finansman ihraçları toplam küresel borç ihraçlarının yüzde 10'unu oluşturacak. Bu hızla devam etmesi durumunda sürdürülebilir finansman ihraçlarının yıllık büyüklüğü 650 milyar doları aşacak.

"FOSİL KAYNAKLARA BAĞIMLI EKONOMİLER DAHA FAZLA BASKI HİSSEDECEK"

LSEG Araştırma ve Portföy Yönetimi Başkanı Leon Saunders Calvert, iklim değişikliğiyle mücadelede tüm finans kuruluşlarının oynaması gereken bir rolü olduğunu ve giderek daha fazla finansman kuruluşunun fosil yakıtları desteklemeyi sonlandırdığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Yenilenebilir enerji kaynakları ucuzladıkça ve inovasyon teknikleri bu kaynakları daha çekici hale getirdikçe, karbon fiyatı ve vergisi gibi maliyetlerden dolayı fosil yakıtlara bağımlı ekonomiler üzerinde daha büyük bir baskı oluşacak. Düşük karbonlu ekonomiye dönüşümün bir gecede olmayacağını hepimiz biliyoruz ama yenilenebilir kaynaklar küresel enerji sisteminden giderek daha fazla pay alırken, fosil kaynakların payı da aynı şekilde düşecek. Bu kapsamda, sürdürülebilir finansmanda yavaşlama beklemiyoruz. Gelecek 5-10 yıl içinde tüm finansman araçları bir şekilde sürdürülebilir olacak.

FOSİL YAKIT ŞİRKETİNİN GÜVENİLİR VE SOMUT BİR DÖNÜŞÜM PLANI OLMA ZORUNLULUĞU

Önümüzdeki 10 yılda bir fosil yakıt şirketinin güvenilir ve somut bir dönüşüm planı yoksa, finansmana da erişimi olmayacak."





TÜRKİYE'DE SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSMAN İHRAÇLARI HER YIL ARTIYOR

Calvert, Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilen sürdürülebilir finansman ihraçlarının 900 milyon doları bulduğunu söyledi.

İşlem sayılarının giderek arttığını dile getiren Calvert, "2020'de bir önceki yıla göre daha fazla işlem gördük. Bu yıl da geçen yıla göre Türkiye'de daha fazla sürdürülebilir finansman ihracı yapıldı. Sürdürülebilir finansmanın Türkiye'de de arttığını görüyoruz. Düşük karbonlu ekonomiye geçişte her ülkeye özgü farklılıklar ve zorluklar olabiliyor ama temelde tüm ülkelerin düşük karbonlu bir ekonomi inşa ederek sıfır emisyonu başarması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.