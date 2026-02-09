Suriye Petrol Şirketi’nden Haseke’deki petrol sahalarına inceleme

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan ve Haseke ilindeki Rümeylan ile Süveydiyye petrol sahalarının teslimini öngören mutabakat doğrultusunda Suriye Petrol Şirketi üst düzey yetkilileri, bölgede saha incelemesi gerçekleştirdi.

Heyette, Suriye Petrol Şirketi Müdür Yardımcısı Velid el-Yusuf ile Kurumsal İletişim Müdürü Safvan Şeyh Ahmed’in yanı sıra çok sayıda teknik ve idari yetkilinin yer aldığı bildirildi.

"RAFİNERİLER BÜYÜK ÖLÇÜDE SAĞLAM"

İncelemelerin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Müdür Yardımcısı Velid el-Yusuf, Rümeylan ve Süveydiyye bölgelerindeki rafinerilerin büyük bölümünün faal durumda olduğunu belirterek, savaş sürecinde ciddi bir altyapı hasarı yaşanmadığını söyledi.

Suriye petrolünün tüm halka ait olduğunun altını çizen Yusuf, sahalarda görev yapan personelin çalışmalarını sürdüreceğini, maaşlarda ise gerekli düzenlemelerin yapılacağını ifade etti.

ULUSLARARASI ŞİRKETLERLE ANLAŞMALAR

Suriye Petrol Şirketi’ni bölgesel ölçekte öncü bir konuma taşımayı hedeflediklerini dile getiren Yusuf, bu kapsamda birçok küresel enerji firmasıyla iş birliği anlaşmaları imzalandığını açıkladı.

Chevron, Conoco ve ADES gibi şirketlerle petrol sahalarının onarımı ve geliştirilmesine yönelik anlaşmalar yapıldığını belirten Yusuf, savaşta zarar gören alanlarda onarım çalışmalarının önümüzdeki haftadan itibaren başlayacağını kaydetti.

ÜRETİMDE KADEMELİ ARTIŞ VE YAKIT İNDİRİMİ MESAJI

Petrol ve doğalgaz üretiminde aşamalı bir artış planlandığını aktaran Yusuf, taşıma boru hatları ve altyapı iyileştirmeleriyle birlikte yakıt fiyatlarında da indirime gidileceğini ifade etti.

Devrik rejim döneminde Deyrizor, Haseke ve Rakka’nın “kalkınan şehirler” olarak sınıflandırılmasına rağmen somut projeler yürütülmediğini dile getiren Yusuf, yeni dönemde tüm toplumsal kesimleri kapsayan kalkınma projelerinin hayata geçirileceğini söyledi.

"GELİR DEVLET BÜTÇESİNE AKTARILACAK"

Kurumsal İletişim Müdürü Safvan Şeyh Ahmed ise yabancı şirketler aracılığıyla aylık yaklaşık 2,5 milyon varil petrol ithal edildiğini belirterek Haseke’de yeniden devlet kontrolüne geçen kuyulardan elde edilecek gelirlerin, doğrudan devlet bütçesine aktarılacağını açıkladı.

Şeyh Ahmed, gelir dağılımında eşitlik ilkesinin gözetileceğini vurgulayarak, bölge halkının sahalarda ve ilgili kurumlarda istihdam edilmeye devam edeceğini kaydetti.

PERSONEL İÇİN YURT DIŞI EĞİTİM PLANI

Çalışanların mesleki yeterliliklerini artırmayı hedeflediklerini belirten Şeyh Ahmed, personelin deneyim kazanması amacıyla yurt dışında eğitim programlarına gönderileceğini sözlerine ekledi.