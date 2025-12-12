Suriye'de 2024 yılı ve öncesindeki ödenemeyen vergiler için cezalar kaldırıldı Suriye'de iç savaş sonrası reformlar hayata geçiyor. Ülkede şimdi de 2024 ile öncesine ait vergi ve harçlara uygulanan faiz, ceza ve gecikme zamları affedildi.

Göster Hızlı Özet Suriye, iç savaş sonrası ekonomisini düzeltmek için vergi reformu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 2024 ve öncesine ait vergilere uygulanan faiz, ceza ve gecikme zamları kaldırıldı.

Mükellefler, 31 Mart 2026'ya kadar öderse tam, 1 Nisan-30 Haziran 2026 arası öderse yarım af alacak. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Suriye, iç savaşını bitirdikten sonra ekonomisini düzeltmenin arayışına girdi. Suriye'nin yeni yönetimi, ekonomik alanda vatandaşları rahatlatan kararları üst üste açıklamaya başladı. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, 2024 ve öncesine ait vergi ve harçlara uygulanan faiz, ceza ve gecikme zamlarının Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kaldırıldığını duyurdu. VERGİ FAİZİ VE CEZALAR SİLİNİYOR Ayrıca mükellefler, vergilerini 31 Mart 2026'ya kadar ödemeleri halinde faiz ve ceza affının tamamından yararlanacak. Mükelleflerin vergilerini 1 Nisan-30 Haziran 2026 tarihlerinde ödemeleri halinde ise yarısı oranında faiz ve ceza affından yararlanacağı belirtildi.

