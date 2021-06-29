Suriye'ye yapılan insani yardımın kesintisiz olarak ulaştırılması çağrısı

Suriye'ye yapılan insani yardımın kesintisiz olarak ulaştırılması çağrısı

ABD ve diğer devletler, Suriye'ye yapılan insani yardımın kesintisiz olarak ulaştırılmasını çağrısını tekrarlayarak gündeme getirdi.

ABD ve diğer devletler dün yaptıkları ortak açıklamada, Suriye'de genelindeki ateşkesin derhal sağlanma çağrılarını tekrarladı.

Yapılan çağrıda, Suriye'ye yapılan insani yardımın kesintisiz olarak ulaştırılmasın önemi üzerinde duruldu.

ÇAĞRIYI 19 DEVLETİN OLUŞTURDUĞU GRUP YAPTI

Avrupa Birliği (AB) ve Arap Birliği'nin yanı sıra 19 devletin oluşturduğu grup, bakanlar toplantısı sonrasında yaptıkları açıklamada Suriye'deki ateşkes ve siyasi geçiş konusundaki adımların detaylıca açıklandığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2015'teki 2254 sayılı kararının ülkedeki 10 yıllık çatışmalara karşı "tek çözüm" olduğunu belirtti.