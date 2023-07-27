Susuz bamya İzmir geneline yayılıyor Susuz tarımın önemli bir örneği olan bamya üretiminin ekonomik getirisi çok yüksek.

İHA

Türkiye'nin çeşitli köşelerinde susuz tarım faaliyetleri genel ve yerel çeşitli projelerle destekleniyor.

İzmir, Bergama Yenikent Ovası’nda da mayıs ayında ekilen atalık susuz bamya olumlu sonuçlar verdi ve hasadına başlandı.

Ekilen atalık susuz bamyalar tohumluk olacak ve İzmir'in bütün ilçelerine ücretsiz olarak dağıtılacak.

Susuz tarım teşvik ediliyor

Kuraklık karşısında önemli bir mahsul olan susuz bamya, aynı zamanda katma değeri yüksek bir ürün olması nedeniyle de üreticiler için önemli bir gelir kaynağı.

Susuz bamya projesi, İzmir'in tarım potansiyelini geliştirmeye, susuz tarım yapılmasına ve çiftçilerin daha iyi gelir elde etmelerine katkı sağlayacak.

Mayısta ekim, temmuzda hasat yapılıyor

Mayıs ayında ekimi yapılan susuz bamya, temmuz ayından itibaren hasat edilmeye başlandı.

Yağmur suyuyla yetişen susuz bamya

Atalık susuz bamya tohumu, kuraklığa dayanıklı bir bitki olmasından kaynaklı sulama sıkıntısı yaşanan dönemlerde bile yetişmesiyle büyük önem taşıyor.

Bu nedenle, susuz bamya ekiminin İzmir'in tarım sektörünün dayanıklılığını artırmaya yardımcı olması hedefleniyor.

Tarımsal havza planlaması, su kaynaklarının daha verimli kullanılmasına ve su sıkıntısı yaşanabilecek bölgelerin belirlenmesine yardımcı oluyor.

Susuz bamya projesi, İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi'nce (İZTAM) koordine edildi.