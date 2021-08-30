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    Süt fiyatları yükselişe geçti

    Ocak ayında başlayan süt fiyatlarındaki artış, kamuoyunda rahatsızlık boyutlarına ulaştı. Üreticiden litresi 3,5 liraya çıkan süt, marketteki rafta 8 liradan fazlaya alıcı buluyor.
    • İHA
    • 30.08.2021 - 09:07
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 09:34
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    Süt fiyatları yükselişe geçti

    Süt önemli bir besin kaynağı olarak hayatımızda var. Ve süte erişim, fiyatları açısından günden güne zorlaşmaya başladı.

    Medyada son haftalarda sık sık gündeme gelen süt fiyatlarındaki artışın altında yatan neden olarak, yem fiyatları gibi hayvancılığı etkileyen faktörler gösteriliyor.

    Yem fiyatlarını düşürülmesi için de tarımda verimi artırıcı önlemler almak için projeler geliştiriliyor.

    SON BİR AYDA SÜT YÜZDE 10 ZAMLANDI

    Bir ay öncesine göre yaklaşık yüzde 10 zamlanan bir litre tam yağlı sütün fiyatı,, market raflarında 8,45 liraya kadar yükseldi.

    ÜRETİCİ SÜTTTEKİ FİYAT ARTIŞINI SANAYİCİLERE YÜKLÜYOR

    Sütün litresinin Ulusal Süt Konseyi'nin tavsiye satış fiyatı kapsamında 3,20 liradan satıldığını belirten üreticiler, fiyat artışı konusunda sanayicileri işaret ederken sanayiciler ise artan maliyetlerden yakınıyor.

    Yem fiyatlarının da artışa geçmesi üreticinin belini büküyor.

    Süt fiyatları yükselişe geçti #1

    ÜRETİCİDE LİTRESİ 3,20 LİRA OLAN SÜT MARKETTE 8 LİRADAN FAZLA

    Litresi 3,20 lira olan çiğ sütün market raflarında 8 lirayı aşması tüketiciyi de sıkıntıya sokuyor.

    SÜT ÜRETİMİNDE AZALMA YOK

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 1,8 arttı. Ocak-haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 yükselmişti.

    Süt fiyatları yükselişe geçti #2

    Süt fiyatları yükselişe geçti #3

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