Süt üreticileri referans fiyat için gıda komitesini bekliyor

Türkiye Süt Üreticileri, Gıda Komitesi'nin süt fiyatlarına ilişkin tavsiye kararı almasını beklediklerini aktardı.

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, Gıda Komitesinin süt fiyatlarına ilişkin tavsiye kararı almasını beklediklerini belirterek, "Her şey piyasa koşullarına göre belirlenirken süt referans fiyatları da bu şekilde tespit edilmeli." dedi.

Keskin, tarımsal üretimde girdi maliyetleri ve ürün fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunarak, mazot, gübre, tohum ve ilaç gibi girdilerdeki artışın son yıllarda ürün fiyatlarındaki artışın çok üstünde olduğunu ifade etti.

"HAYVANLARIN BESLENMESİ YETERSİZ"

Keskin, üreticilerin artık hayvanlarını yeteri kadar besleyemediğini ve bunun da verimde düşüşe sebep olduğunu söyledi.

“SÜT REFERANS FİYATLARI PİYASA KOŞULLARINA GÖRE BELİRLENMELİ”

Keskin, süt üreticilerinin beklediği referans fiyattaki artışın henüz yapılmadığını dile getirerek, "Sütte fiyat oluşumunu etkileyen unsurlar ve bu mekanizmanın genel işleyişinde sürekli sıkıntılar yaşıyoruz. Her şey piyasa koşullarına göre belirlenirken süt referans fiyatları da bu şekilde tespit edilmeli." diye konuştu.

"SÜT FİYATLARINDA BELİRGİN ARTIŞ BEKLİYORUZ"

Süt üreticileri olarak mağduriyet yaşadıklarını vurgulayan Keskin, şunları kaydetti:

"Bu süreçte yaşadığımız mağduriyetten dolayı süt referans fiyatlarında belirgin bir artış beklemekteyiz. Gıda Komitesinin hızlı bir şekilde toplanarak tavsiye kararı almasını bekliyoruz. Ülkemizin üretime ihtiyacı var, üreteni desteklemek ve küstürmemek, işini yaparken karşılığını alacağı, refah içinde yaşamını sürdüreceği, ailesini geçindireceği, emeğinin karşılığını alacağı ortamın yaratılması gerekiyor."