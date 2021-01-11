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    Suudi Arabistan, çok uluslu şirketleri Dubai'den çekmeye çalışıyor

    Veliaht Prens Selman, BAE ile ekonomi alanında rekabeti artırmak için büyük şirketlerin ülkeye gelmesini teşvik ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2021 - 11:23
    • Güncelleme : 11.01.2021 - 11:59
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    Suudi Arabistan, çok uluslu şirketleri Dubai'den çekmeye çalışıyor

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Google ve Siemens gibi çok uluslu şirketleri, bölgesel merkezlerini Dubai'den Riyad'a taşımaya ikna etmek için harekete geçti.

    Riyad yönetimi, bilgi teknolojileri ve petrol hizmetleri alanında faaliyet gösteren büyük şirketlerin Riyad'a taşınması için teşvikler sunuyor.

    SELMAN'IN SUUDİ ARABİSTAN HAYALİ

    Financial Times'ın haberine göre, girişimin amacının, yabancı yatırımı desteklemek ve Veliaht Prens Selman'ın 2030 vizyonu doğrultusunda Suudi Arabistan'ı bir iş merkezi haline getirmek olduğu belirtildi.

    "CİDDİ BİR OYUNCUYUZ"

    Konuyla ilgili bir yetkilinin, "Bunun görüşle ilgili olduğunu düşünüyorum: Ciddi bir oyuncuyuz, en büyük pazar biziz, burada iş yapan şirketlerin burada yerleşik olmasını istiyoruz." dediği aktarıldı.

    Suudi Arabistan, çok uluslu şirketleri Dubai den çekmeye çalışıyor #1

    BAE İLE REKABET

    Riyad'ın girişiminin, Suudi Arabistan'ın BAE ile rekabeti artırmak için finansal gücünü nasıl kullandığının bir göstergesi olduğu kaydedildi.

    Ayrıca söz konusu hamlenin, Körfez ekonomilerinin salgından etkilenmesi ve petrol fiyatının düşüşünün ardından geldiği anımsatıldı.

    Riyad, büyük şirketleri 59 gökdelenden oluşan Kral Abdullah Finans Bölgesi'ne çekmek istiyor.

    Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı'nın konuyla ilgili yorum yapmadığı belirtildi.

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