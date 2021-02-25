Suudi Arabistan turizme 2.9 milyar dolar yatırım yaptı

Suudi Arabistan turizme 2.9 milyar dolar yatırım yaptı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, 11 milyar riyal (2 milyar 900 milyon dolar) tutarında yatırımı olan bir turizm geliştirme şirketi kurduklarını bildirdi.

Dünyadaki turizm kervanından pay almak için Suudi Arabistan da girişimde bulundu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberinde, “Es-Sode Geliştirme Şirketi”nin kuruluşunun, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu hedeflerine ulaşmada Kamu Yatırım Fonu'nun izlediği stratejiyle uyumlu şekilde gerçekleştirildiği aktarıldı.

KONUT VE EĞLENCE SEÇENEKLERİ SUNARAK LÜKS BİR DAĞ TURİZMİ HEDEFLENİYOR

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kurulacağını açıkladığı şirket, ülkenin güney batısındaki Es-Sode bölgesinde ve Rical Elmaa ilinin bazı kısımlarında altyapıya yatırım yapmayı ve çeşitli konut ve eğlence seçenekleri sunarak lüks bir dağ turizmi geliştirmeyi hedefliyor.

2 BİN 700 OTEL ODASI, 1.300 KONUT VE 30'DAN FAZLA ÖZEL PROJE

Bölgeye 2030'da yılda yerli ve yabancı 2 milyon turist çekmeyi hedefleyen şirket, kamu ve özel sektör arasında bir ortak girişim olacak ve 2 bin 700 otel odası, 1.300 konut ve 30'dan fazla özel projeyle turizm ve eğlence sektörlerini geliştirecek.

8 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK

Şirketin, 2030'da doğrudan ve dolaylı olmak üzere toplam 8 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.