Suudi Arabistan, ülkesindeki inşatlar için Türk müteahhitler ile görüştü Türkiye ile Suudi Arabistan arısındaki ekonomi ilişkilerinde gelinen noktada Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al-Hogail Türkiye'ye gelerek Türk müteahhitlerine davette bulundu.

AA

Suudi Arabistan ve Türkiye için siyasi ve ekonomik ilişkilerde yeni bir yol şekillendi.

Son yapılan toplantılarda işbirliği mesajları verildi.

Suudi Arabistan'ın belirli sektörlerde Türkiye yatırım yapması ve Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu kapsamında kendi ülkelerindeki özellikle inşaatlarda destek istemesi gündeme geldi.

Ülke, 2030 vizyonu kapsamında belediyelerle ilgili projeler için 100 milyar doları aşkın, konut projeleri için de yaklaşık 50 milyar dolar bütçe ayırdığını duyurdu.

Son olarak da Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al-Hogail, Türkiye'de Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüştü.

Türkiye Müteahhitler Birliği üyeleri ile buluşma gerçekleştirildi

Görüşmenin ardından Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) üyeleri, Suudi Bakan Al-Hogail başkanlığındaki heyetle Ankara'da bir araya geldi.

Türk müteahhitler Rusya'daki kayıplarını Suudi Arabistan'da kapatabilir

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya'da projeleri sekteye uğrayan Türk müteahhitler, bu kaybı Suudi Arabistan pazarıyla kapatmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Riyad'da düzenlenen fuara gidilmişti

TMB Başkanı Erdal Eren, konuşmasında, mart ayında Riyad'da düzenlenen müteahhitlik heyeti ziyaretinden sonra Suudi heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını bildirdi.

"Ziyaret işbirliğinin daha da geliştirilmesi kararlılığının göstergesi"

Eren, Konuk Bakan Al-Hogail'in Türk müteahhitlerle bir araya gelmek istemesinin, bu alanda işbirliğinin daha da geliştirilmesi kararlılığının göstergesi olduğuna dikkati çekti.

"Hayata geçirilmesi planlanan kentsel altyapı ve konut projelerinde çalışılacak"

Müteahhitlerin, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu kapsamındaki projelerde yer alma konusunda hazır ve istekli olduğunu belirten Eren, şu ifadeleri kullandı:

Birçok firmamız ülkede faaliyet göstermek için gerekli kayıt işlemlerini tamamlayarak yeterlilik için başvuruda bulunmuştur. Ülkede hayata geçirilmesi planlanan kentsel altyapı ve konut projelerinde yer alarak, Suudi Arabistan'ın kalkınma programlarına katkıda bulunmaktan memnuniyet duyacağız.

50 milyar dolarlık bütçe ayrıldı

Bakan Al-Hogail de toplantıda yaptığı konuşmada, ülkesinin 2030 vizyonu kapsamında belediyelerle ilgili projeler için 100 milyar doları aşkın, konut projeleri için de yaklaşık 50 milyar dolar bütçe ayrıldığını kaydetti.

Suudi Arabistan projelerde daha fazla Türk firması görmek istiyor

Türk müteahhitlerin yetkinliklerini bildiklerine ve söz konusu projelerde daha fazla Türk firması görmek istediklerine işaret eden Hogail, söz konusu şirketlere gereken kolaylığın sağlanacağını bildirdi.

Fuar daveti

Al-Hogail, Türk müteahhitlik firmalarını 10-13 Eylül tarihlerinde Riyad'da gerçekleştirilecek emlak etkinliği "Cityscape Global"a davet etti.