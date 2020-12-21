Suudi Arabistan uluslararası uçuşları bir hafta süreyle askıya aldı

Bazı ülkelerde koronavirüsün daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması nedeniyle Suudi Arabistan da bir dizi önlem aldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı, dün yaptıkları açıklamada, ülkede keşfedilen koronavirüs türünün, yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olduğunu duyurmuştu.

Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberine göre, İçişleri Bakanlığından yetkili bir kaynak, Sağlık Bakanlığı’nın virüsün daha hızlı yayılan türüne ilişkin uyarıda bulunduğunu ve hükümetin, bu mutasyona ilişkin tıbbi bilgiler netleşene dek yeni önlemler aldığını belirtti.

DAHA ÖNCE GİRİŞ YAPAN YABANCI UÇAKLARIN GERİ DÖNÜŞÜNE İZİN VERİLECEK

Haberde, alınan önlemlere ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Ülkeye daha önce giriş yapan yabancı uçakların geri dönüşüne izin verilecektir. Bunun dışında tüm uluslararası uçuşlar geçici olarak bir hafta süreyle askıya alınmıştır. Bir haftalık geçici süre, bir hafta daha uzatılabilir.

KARA VE DENİZ LİMANLARINDAN GİRİŞLER ASKIDA

Bir hafta süreyle ülkeye kara ve deniz limanlarından girişler de askıya alınmıştır.

8 ARALIK'TAN BU YANA GELENLER EVLERİNDE 15 GÜN KARANTİNAYA ALINACAK

Koronavirüsün bir türünün ortaya çıktığı Avrupa ülkelerinden, 8 Aralık'tan bu yana ülkeye giriş yapanlar, geldiği günden itibaren virüs testi yaptırarak evlerinde 15 gün karantinaya alınacak ve 5 günde bir testleri tekrarlanacak.

Söz konusu hızlı yayılan koronavirüsün çıktığı ülkelerden son 3 ay içinde gelmiş ya da o ülkelerden geçiş yapmış olanların koronavirüs testi yaptırmaları gerekmektedir."

ÜLKELERDEN YARDIM VE MAL TAŞIMACILIĞI İSTİSNA TUTULDU

Habere göre, hızlı yayılan Kovid-19 türünün ortaya çıkmadığı ülkelerden yardım ve mal taşımacılığı da istisnalar içinde yer aldı.