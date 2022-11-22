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Suudi Arabistan'dan Merkez Bankası'na 5 milyar dolar
Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı sözcüsü, TCMB'ye 5 milyar dolar mevduat yatırmak için müzakerelerin son aşamasında olduğunu açıkladı.
- 22.11.2022 - 15:27
- Güncelleme : 22.11.2022 - 15:33
Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) 5 milyar dolarlık mevduat girişi yapmak için Türkiye ile yürüttüğü müzakerelerin son aşamasında olduklarını belirtti.
Suudi Arabistan'dan 5 milyar dolarlık mevduat girişi
Bu açıklamaya göre Suudi Arabistan, Merkez Bankası'na 5 milyar dolarlık mevduat girişi yapacak.
İki ülke müzakerelerin son aşamasında
Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü, Reuters'ın sorusuna e-postayla verdiği yanıtta, "TCMB'ye 5 milyar dolar tutarında mevduat yatırmak için müzakerelerin son aşamasındayız." dedi.