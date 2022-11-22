Suudi Arabistan'dan Merkez Bankası'na 5 milyar dolar

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı sözcüsü, TCMB'ye 5 milyar dolar mevduat yatırmak için müzakerelerin son aşamasında olduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) 5 milyar dolarlık mevduat girişi yapmak için Türkiye ile yürüttüğü müzakerelerin son aşamasında olduklarını belirtti.

Suudi Arabistan'dan 5 milyar dolarlık mevduat girişi

Bu açıklamaya göre Suudi Arabistan, Merkez Bankası'na 5 milyar dolarlık mevduat girişi yapacak.

İki ülke müzakerelerin son aşamasında

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü, Reuters'ın sorusuna e-postayla verdiği yanıtta, "TCMB'ye 5 milyar dolar tutarında mevduat yatırmak için müzakerelerin son aşamasındayız." dedi.