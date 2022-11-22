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    Suudi Arabistan'dan Merkez Bankası'na 5 milyar dolar

    Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı sözcüsü, TCMB'ye 5 milyar dolar mevduat yatırmak için müzakerelerin son aşamasında olduğunu açıkladı.
    • 22.11.2022 - 15:27
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 15:33
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    Suudi Arabistan'dan Merkez Bankası'na 5 milyar dolar

    Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) 5 milyar dolarlık mevduat girişi yapmak için Türkiye ile yürüttüğü müzakerelerin son aşamasında olduklarını belirtti.

    Suudi Arabistan'dan 5 milyar dolarlık mevduat girişi

    Bu açıklamaya göre Suudi Arabistan, Merkez Bankası'na 5 milyar dolarlık mevduat girişi yapacak.

    İki ülke müzakerelerin son aşamasında

    Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü, Reuters'ın sorusuna e-postayla verdiği yanıtta, "TCMB'ye 5 milyar dolar tutarında mevduat yatırmak için müzakerelerin son aşamasındayız." dedi.

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