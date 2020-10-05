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    Suudi Arabistan'dan Türk mallarına boykot çağrısı

    Suudi Arabistan'dan Türk mallarına boykot çağrısı

    ABD ve İsrail ile dost olan Suudi Arabistan, Türkiye'den gönderilen ürünlere boykot uygulamaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2020 - 08:52
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    Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler, son zamanlarda dış politika ve Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle gerildi.

    Türkiye'nin Kaşıkçı cinayetini aydınlatma çabası Suudi Arabistan'ı rahatsız etti. Suudi basınında Türkiye'ye yönelik turizm boykotu yapılması çağrısı yapılırken, şimdi de Türk ürünlerine boykot çağrısı başladı.

    "HER ŞEYE BOYKOT UYGULANSIN"

    Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Ajlan al-Ajlan, yaptığı açıklamada "Türk hükümetinin hükümetimize, ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik süregelen saldırgan tutumu nedeniyle Türkiye'ye dair, ithalat, yatırım ya da turizm olsun her şeye boykot uygulamak her Suudi tüccar ya da tüketicinin sorumluluğudur." dedi.

    Suudi Arabistan

    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’in de ambargoya katılabileceği belirtiliyor.

    Selman

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