Suudi Arabistan'dan yeni petrokimya yatırımı Suudi Arabistan, ekonomisini çeşitlendirmeye yönelik adımları sıklaştırdı. İnşaat alanında açıkladığı projelerine şimdi de petrokimya tesisi kurmak eklendi.

AA

Petrol gelireleriyle ön palanda olan Suudi Arabistan kendisine yeni alanlar açmaya hazırlanıyor.

Ülkenin yaklaşık 11 milyar dolarlık yatırımla petrokimya tesisi kurulmak istediği bildirildi.

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco ile Fransız enerji firması TotalEnergies birlikte Suudi Arabistan'da yaklaşık 11 milyar dolarlık yatırımla petrokimya tesisi inşa edileceğini duyurdu.

Tesisin ismi "amiral" olacak

İki şirketten yapılan ortak açıklamada, "Amiral" ismini taşıyacak tesisin, Suudi Arabistan'ın doğusundaki Jubeyl kentinde bulunan Saudi Aramco ve TotalEnergies ortaklığındaki Petrokimya Şirketi (SATORP) rafinerisine entegre edileceği bildirildi.

Tesisin 4 milyar dolar ek yatırım çekmesi bekleniyor

Karbon fiber, madeni yağ, sondaj sıvıları, deterjan, gıda katkı maddeleri ile otomotiv parçaları ve lastikleri dahil çeşitli endüstriyel sektörlerde yaklaşık 4 milyar dolar ek yatırım çekmesi beklenen tesiste yılda 1,65 milyon ton üretim kapasitesine sahip etilen ve çeşitli endüstriyel gazların üretileceği bir ünitenin bulunacağı belirtildi.

Tesis 7 bin kişilik istihdam sağlayacak

Bununla birlikte yatırımın yaklaşık 7 bin kişilik istihdam sağlaması bekleniyor.