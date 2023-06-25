Suudi Arabistan'dan yeni petrokimya yatırımı

Petrol gelireleriyle ön palanda olan Suudi Arabistan kendisine yeni alanlar açmaya hazırlanıyor.
Ülkenin yaklaşık 11 milyar dolarlık yatırımla petrokimya tesisi kurulmak istediği bildirildi.
Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco ile Fransız enerji firması TotalEnergies birlikte Suudi Arabistan'da yaklaşık 11 milyar dolarlık yatırımla petrokimya tesisi inşa edileceğini duyurdu.
Tesisin ismi "amiral" olacak
İki şirketten yapılan ortak açıklamada, "Amiral" ismini taşıyacak tesisin, Suudi Arabistan'ın doğusundaki Jubeyl kentinde bulunan Saudi Aramco ve TotalEnergies ortaklığındaki Petrokimya Şirketi (SATORP) rafinerisine entegre edileceği bildirildi.
Tesisin 4 milyar dolar ek yatırım çekmesi bekleniyor
Karbon fiber, madeni yağ, sondaj sıvıları, deterjan, gıda katkı maddeleri ile otomotiv parçaları ve lastikleri dahil çeşitli endüstriyel sektörlerde yaklaşık 4 milyar dolar ek yatırım çekmesi beklenen tesiste yılda 1,65 milyon ton üretim kapasitesine sahip etilen ve çeşitli endüstriyel gazların üretileceği bir ünitenin bulunacağı belirtildi.
Tesis 7 bin kişilik istihdam sağlayacak
Bununla birlikte yatırımın yaklaşık 7 bin kişilik istihdam sağlaması bekleniyor.